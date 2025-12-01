NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
民調顯示，有63%民眾認為四年大學學位不符成本效益。圖為莫爾豪斯學院的學生參加畢業典禮。（美聯社）
民調顯示，有63%民眾認為四年大學學位不符成本效益。圖為莫爾豪斯學院的學生參加畢業典禮。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)所做的最新民調顯示，全美近三分之二的合格選民都認為四年大學文憑不符成本效益，警示大學學位此一長期以來支撐美國夢的關鍵元素正在崩塌之中。

調查指出，63%的選民認為花四年讀個大學學位並不值得，因為很多大學畢業生並沒有學得特殊技能，而且還背負大筆債務。只有33%的人同意四年大學學位是值得投資的說法，理由是大學文憑能讓人有更好的機會找到好工作，並且在未來職業生涯中賺得更多錢。

此一調查結果與多年前的調查大相逕庭。在2017年相同的調查中，有49%的選民認為四年大學學位值得投資，47%則認為不符成本效益。消費者新聞與商業頻道(CNBC)在2013年的「全美經濟調查」(All American Economic Survey)則顯示，有53%的人認為大學學位值得投資，有40%認為並不值得。

「哈特研究協會」(Hart Research Associates)的民調專家霍威特(Jeff Horwitt)指出，人們對大學文憑的看法出現如此劇烈的轉變，令人震驚，尤其學位還是美國夢最重要的信條之一。他表示，美國人過去是把大學學位視為發揮抱負，創造更美好生活的起點，然而現在這一切都已幻滅。霍威特並且強調：「最令人感到驚訝的是大家的態度都改變了，不僅僅是沒有大學文憑的人。」NBC News的此一調查是由霍威特與「輿論策略」(Public Opinion Strategies)的共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)共同主持。

人們對大學文憑的看法在12年間出現如此劇烈的變化，也凸顯過去十幾年間大學教育的變化，包括學費暴漲與現代經濟快速變化，例如人工智慧對經濟帶來的影響。其中最大的變化可能就是大學學費，美國大學理事會的資料顯示，經過通膨調整後公立大學本地學生四年學費自1995年迄今已上漲一倍，同期私立大學的四年學費更是上漲75%。NBC News的調查指出，學費大漲是人們認為大學文憑價值不符成本效益的主要原因。　　

