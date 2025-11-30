我的頻道

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

編譯盧思綸／即時報導
達美航空示意圖。（歐新社）
達美航空示意圖。（歐新社）

美國廣播公司（ABC）報導，美國中西部遭暴風雪襲擊，感恩節後返程高峰交通大亂，航班大規模取消之際，一架達美支線班機11月30日晚間在愛阿華州一處國際機場降落時因跑道結冰打滑，偏離滑行道，所幸機上無人受傷。

達美航空表示，事故發生於晚間9時30分左右。5087號達美連線（Delta Connection）班機由Endeavor Air營運，自底特律起飛，採用龐巴迪CRJ-900客機執飛。航空公司指出，客機在狄蒙國際機場落地後因跑道與滑行道結冰，導致機體偏離鋪裝路面。機上共載有54名乘客與4名機組員，均安全撤離後由接駁巴士送往航廈。

事發後多輛消防車在一旁戒備，根據社群貼文，疑似機頭幾乎撞擊地面。機場通訊主管胡傑（Sarah Hoodjer）表示，美國國家運輸安全委員會已著手調查事故原因。

CNN引述FlightAware資料，截至11月30日下午，美國已有超過680班航班取消、超過8500班航班延誤，部分航空旅客的行程因此大受影響。公路上也出現多起因路面濕滑而引發的車禍。

達美航空強調，安全始終為營運首要考量，並向受影響旅客致歉，表示正協助旅客安排後續行程。

