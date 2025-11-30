我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

藤校之外第1校…西北大學同意協議 付7500萬元 換7.9億經費

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西北大學校門。該校28日宣布與川普政府達成協議，同意支付7500萬元以恢復被凍結的聯邦經費。(美聯社)
西北大學校門。該校28日宣布與川普政府達成協議，同意支付7500萬元以恢復被凍結的聯邦經費。(美聯社)

今年4月，川普政府發動多項針對大學校園反猶太主義的調查，凍結了總計7億9000萬元的聯邦研究經費和合約，其中西北大學(Northwestern University)是常春藤盟校以外第一所因涉嫌侵犯民權(包括校園反猶太歧視的應對措施不足)而受到白宮制裁的大學。該校28日宣布與川普政府達成協議，同意支付7500萬元以恢復被凍結的經費。

政治新聞網站Politico報導，這項協議將終止衛生福利部(HHS)與教育部針對西北大學是否遵守反歧視法的調查；也將終止司法部民權司(Civil Rights Division)所有關於西北大學是否遵守民權法(Civil Rights Act)第六章(Title VI)：禁止基於種族進行歧視性招生的未決調查。

西北大學預期聯邦資金將在數日內重新開始撥款，並在30天內全面恢復，並承諾將採取措施保護校內的猶太成員。上個月該校已宣布刪減預算、裁員425人，刪減原因包括聯邦資金減少，以及預期國際學生人數下降造成的財務壓力。

該校代理校長比能(Henry Bienen)在聲明中表示：「這不是本校輕率簽下的協議，而是基於機構價值觀所做出的選擇。」並說該校有「幾條堅守到底的底線」，包括聘用教師、錄取學生的自主權，「西北大學由西北大學自己運作，就是這樣。」

該校也同意成立一個由校董會組成的特別委員會，以確保遵守協議、持續遵守聯邦反歧視法，並為女性提供「安全與公平的機會，包括為任何按性別認定為女性、且提出需求者提供單一性別宿舍，以及全女性的運動隊、更衣室、淋浴設施」。

前任校長席爾(Michael Schill)今年9月辭職，他去年出席眾院教育委員會聽證會，說明校方如何應對校園的反猶抗議活動，卻被共和黨眾議員們猛烈批評他處理親巴勒斯坦學生的方式。席爾辯護他與抗議學生談判的決定，強調他拒絕允許抗議人士一直在校內紮營，也拒絕學生要求撤資或切割以色列相關企業的訴求。

西北大學 歧視 猶太

上一則

4口之家年薪需14萬元 知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

下一則

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

延伸閱讀

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政
暖氣補助12月首周重開放 最高996元

暖氣補助12月首周重開放 最高996元
36億低收供暖補助遲未發放 國會小組致函衛生部長終到位

36億低收供暖補助遲未發放 國會小組致函衛生部長終到位
DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

2025-11-22 20:35

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂