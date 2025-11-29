AI幫比價「黑五」網購破118億美元 實體店遜色

我的頻道

中央社／紐約29日綜合外電報導
感恩節大餐後啟動「黑色星期五」節日購物潮。圖為紐約州長島的羅斯福購物中心28日商品都大打折扣。(路透)
感恩節大餐後啟動「黑色星期五」節日購物潮。圖為紐約州長島的羅斯福購物中心28日商品都大打折扣。(路透)

今年美國感恩節購物季，關稅導致物價上漲，民眾緊縮購物預算下，紛紛利用人工智慧AI）比價、搶折扣。黑色星期五的網路消費大幅激增，而實體店面銷售成長相對遜色。

「黑色星期五」為美國消費者一年中最大的購物日，網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics） 數據顯示，這一天線上消費金額創紀錄達118億美元，比2024年同期成長了9.1%。這家分析公司追蹤了消費者對線上零售網站的1兆次造訪。

在今年感恩節購物季，美國失業率逼近4年高點、消費者信心降至7個月低點，以致民眾購物預算緊縮，加上物價上漲更讓民眾精打細算。

奧多比分析公司表示，與去年相比，美國零售網站的AI驅動流量飆升了805%。不過在去年，沃爾瑪的對話購物助理Sparky、亞馬遜的Rufus等人工智慧工具都尚未推出。

市場研究機構eMarketer分析師戴維卡尼安（Suzy Davidkhanian）表示：「消費者使用AI工具，可更快地找到所需商品。送禮讓人感到壓力，而AI助攻下，可以讓送禮過程更快捷、更有方向感。」

在實體店方面，黑色星期五的搶購熱潮相對平淡。根據萬事達卡消費脈動（Mastercard SpendingPulse），消費者在今年節慶檔期展現精明的網購需求，黑色星期五電商的銷售年增10.4%，而實體店面銷售僅增長1.7%。

感恩節大餐後啟動「黑色星期五」節日購物潮。圖為明尼蘇達州大城布盧明頓的「美國購物...
感恩節大餐後啟動「黑色星期五」節日購物潮。圖為明尼蘇達州大城布盧明頓的「美國購物城」28日購物人潮不斷。(美聯社)

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

2025-11-22 20:35

