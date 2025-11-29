核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，彷彿與現實相距甚遠。然而，專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想這種難以想像的情境：一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標？

根據The Bolde文章，列出在假想核戰中可能優先遭受打擊的城市並非要製造恐慌，而是為了理解地緣政治策略如何形成、人口中心如何影響風險，以及為何某些城市總是名列預測名單前段。

1.華府

作為美國的政治核心，華府在任何核戰情境中都會是首要目標。白宮、國會大廈與五角大廈等關鍵機構皆位於此地，不僅是美國政治力量的象徵，也是國防運作的關鍵樞紐。如果華府陷入癱瘓，戰略混亂將隨之而起。

2.紐約

紐約市以繁華街道與摩天大樓聞名，象徵經濟力量與文化影響力。身為全球金融中心，這裡匯集紐約證券交易所及多家大型企業總部的所在地。若遭核子打擊，將對全球市場造成連鎖衝擊，引發金融動盪。

3.洛杉磯

洛杉磯以娛樂產業聞名，在美國社會中具有獨特地位。這是一座夢想之城，塑造全球文化的電影與音樂都在這裡誕生，還是重要的港口城市，對美國的進出口貿易與物資流通至關重要，失去洛城不僅會重創好萊塢，也會干擾支撐全美日常生活的供應鏈。

4.舊金山

舊金山是科技重鎮與矽谷所在，也是眾多新創公司的發源地。作為科技與創新的領導者，影響力遠超過金門大橋。若遭到核武打擊，摧毀科技產業將對全球造成深遠影響，從通訊到金融無不受到波及。舊金山面向未來的思維既是最大的優勢，也是其潛在的脆弱點。

5.休士頓

休士頓是能源領域的巨頭，以石油和天然氣產業聞名。作為世界能源首都，休士頓在全球經濟中扮演關鍵角色，影響能源價格與能源創新。若此地遭核子打擊，將全面波及所有依賴能源的產業，影響全球市場與日常生活，因此戰略重要性不容小覷。

第六至第十則是芝加哥、西雅圖、亞特蘭大、邁阿密與費城。第11至14則是達拉斯、波士頓、底特律與拉斯維加斯。

