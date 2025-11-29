較高收入明年報稅採列舉 SALT抵扣上限有4萬

在通過「又大又美法」後，專家提醒明年報稅應採列舉，以便扣滿「州和地方稅」(SALT)的4萬元上限。(123RF)

今夏通過的「又大又美法」讓州稅與地方稅扣稅(state and local tax deduction，SALT)上限從1萬調為4萬元，華爾街日報28日報導，這項改變主要關係到較高收入者，如何在報稅 時爭取最大利益必須花點心思，因為新法顛覆了某些行之已久的報稅策略。

SALT上限調高到4萬元，適用於調整後總收入(adjusted gross income)50萬以下的報稅人，並且以「每份報稅申報表」(per return)計算，家庭年收入超過50萬元之後，抵扣額度開始遞減，但當家庭年收入到達60萬時，抵扣上限只有1萬元。

如果要獲得最高4萬元的州稅與地方稅抵扣，報稅人必須採取列舉扣減(itemizing deductions)，在表格1040附件A(Schedule A)逐項列舉貸款利息、慈善捐款、醫療費用、州稅與地方稅等扣除項目，而不是選擇採用標準扣除額(standard deduction)。

受到SALT扣稅上限提高到4萬元影響，明年報稅時選擇列舉扣減的人數將大幅增加，選擇標準扣除額的人數減少。無黨派智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)估計，選擇列舉扣減的納稅人將增加500萬人，改變過去幾年的趨勢。2017年稅改法將標準扣除額提高一倍之後，選擇列舉扣減的人數從原本30%占比縮水到10%以下，明年預計有14%報稅人採行列舉扣減。

對於州稅、地方稅開銷昂貴的納稅人來說，選擇列舉扣減顯然有利，但州稅與地方稅開銷在1萬元至4萬元之間的納稅人，則必須花時間分析比較，因為「又大又美法」也調高了標準扣除額。

「又大又美法」為2025報稅年度的個人報稅標準扣除額調為1萬5750元，夫妻合併報稅標準扣除額3萬1500元，65歲以上民眾個人報稅或夫妻合併報稅額度另加1600元、2000元。

「又大又美法」還把65歲以上民眾報稅新增標準扣除額6000元，夫妻合併報稅新增扣除1萬2000元，個人年收入超過7萬5000元或夫妻合併收入超過15萬元，扣除額度開始遞減。福雷斯特資產管理公司(Forrest Asset Management )註冊會計師(CPA)梅伊(JoAnn May)說，對許多退休族而言，標準扣除額將比列舉扣減更加有利。

此外，川普 總統27日對美軍發表視訊談話時表示，他的政府可能在未來幾年內徹底取消所得稅，因為關稅 收入將會大額挹注政府收入，「在接下來幾年裡，我認為我們會大幅削減、甚至可能完全取消所得稅。因為我們收到的錢將會非常多。」

他提到關稅時，重申「其中一部分將以類似紅利的形式，發給我們人民」。