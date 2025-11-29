我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

「黑五」網購氣勢旺 實體店則兩樣情

編譯周芳苑／綜合報導
紐約市一家服飾店的「黑五」促銷活動，店內人潮不如往年。(歐新社)
民眾在感恩節當天已開始採購，全美線上消費額較去年成長5.3%。愈來愈多消費者選擇上網購物撿便宜，而不是冒著嚴寒在感恩節隔天「黑色星期五」(Black Friday)赴促銷現場搶購特價商品。

節日線上銷售數據趨勢亮麗，但大型零售商實體賣場「黑色星期五」買氣遠不及往年清晨人潮湧動的盛況。不過在部分地區，例如明尼蘇達州「美國購物中心」和新澤西州的「威斯特菲爾德花園州廣場」購物中心，都出現大批人潮，商家稱黑色星期五可算是一年中最忙的一天。

紐約州67歲居民庫爾貝洛(Grace Curbelo)28日上午在紐約州伍德伯里名牌折扣購物中心(Woodbury Common outlet)購物，比以往謹慎，不想因過度消費而負債。

Adobe Analytics分析全美零售網站交易數據顯示，感恩節當天線上消費額較去年同期增加5.3%、達64億元，優於預期。近年來，線上購物沖淡了「黑色星期五」的重要性。

不過，物價上漲陰霾如影隨形，全美9月零售增幅低於預期。非營利組織稅務基金會(Tax Foundation)數據顯示，川普總統的關稅政策讓物價漲勢雪上加霜，零售價格上漲約4.9%。

軟體公司Salesforce說，美國物價上漲速度高於全球平均，其中線上平均售價較去年同期上漲8%、大於全球平均漲幅5%；關稅上增、富裕家庭持續購物是兩大要因；美國平均售價漲幅如此之高在全球獨一無二，顯示部分零售商為因應關稅而提高價格以保住利潤。

失業率逼近四年新高也讓消費者不敢掉以輕心。經濟研究機構The Conference Board數據顯示，11月美國消費者信心跌至七個月來新低，計畫未來半年內買車、買房和其他大宗商品或規畫度假的家庭減少。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)數據顯示，2025年第二季，全美最富裕10%人口(年收入至少25萬元)的消費支出約占總消費支出48%，遠高於1990年代中期的35%。

專家指出，高收入消費者抗風險能力大，帶動家具和奢侈品等商品成長強勁。

部分地區商店的黑色星期五折扣仍有搶購人潮。亞特蘭大格雷沙姆公園社區的沃爾瑪(Walmart)便是一例，40歲的柴油引擎修理工肖特(Quantavius Shorter) 清晨5時59分冒著寒天和另外十幾位顧客排隊，最終以298元買到Roku 1平板智慧電視，平常要500元；肖特擔心會賣光，特別早起搶購。

黑色星期五 關稅 感恩節

