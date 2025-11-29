全美第一市 新墨州聖塔菲最低薪漲幅考慮物價＋租金

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
聖塔菲一處新完工公寓社區的招租廣告。該市一項新法規將每年最低薪資調整與物價和房屋租金漲幅直接掛鉤。(美聯社)
聖塔菲一處新完工公寓社區的招租廣告。該市一項新法規將每年最低薪資調整與物價和房屋租金漲幅直接掛鉤。(美聯社)

新墨西哥州聖塔菲市(Santa Fe)將成為全美第一個將每年最低薪資調整幅度與物價和房屋租金漲幅直接掛鉤的城市。根據該市新訂法律，聖塔菲市最低時薪自2027年起提高為17.50元。當地官員希望居民能因這項新措施的實施，免於因租金上漲等生活成本問題被迫搬離家園。

美聯社報導，許多人認為這項新規是勞工的一大福音，但市長韋伯(Alan Webber)認為聖塔菲市的根基正面臨生活成本危機，新法是化解威脅的重要工具。他指出，「我們的目標是保障勞工在聖達菲安居樂業；市民的多樣性反映出城市的歷史文化，我們需要努力保護這種多樣性。」

聖塔菲市2002年首次實施最低生活薪資標準；多年來該法規不斷擴展，此次試圖一舉解決該市房價中位數和租金成本遠高於新墨州其他城市的問題。

聖塔菲勞工最低時薪2027年起提高為17.50元；過去該市最低薪資年度漲幅主要考量消費者物價，此後將採用新綜合計算公式，消費者物價指數佔一半，公平市場租金數據佔另一半。最低薪資漲幅設有5%上限，若消費物價或租金在任何一年暴跌，薪資不會調降。

新法正式生效後，約有9000名工人薪資將會提高；約佔全市20%的勞動力。

全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)指出，低收入租屋者當中，非裔、美洲原住民和拉丁裔的比例過高。該聯盟資深研究員伊曼紐爾(Dan Emmanuel)警告，提高工資不能解決老年人或身障人士住房負擔問題，這些人不屬於勞動人口，卻佔低收入租屋者的大部分。

柏克萊加州大學特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)經濟學家兼研究員羅梅姆(Issi Romem)則表示，住房短缺是推高整體房價的罪魁禍首，光是提高部分人群收入，未必能根本解決住房不足問題。

為此，聖達菲官員表示，他們正在努力批准建造更多房屋和公寓。

