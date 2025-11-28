黑五購物1.87億人次料創高 川普關稅反覆 商家備貨不及

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約購物者提著袋子走在曼哈頓的街頭。假期購物季雖保守估計銷售成長，但購物人次可能破紀錄。(路透)
全美零售聯合會(National Retail Federation, NRF)估計，今年從感恩節到網購星期一(Cyber Monday)的五天購物高峰期，將會有1億8690萬名美國人購物，可望突破去年的1億8340萬人購物人次，創造銷售新高紀錄。感恩節為年末購物季揭開序幕，而這時的營業額通常占美國零售商全年利潤約33%，但部分店家今年因為川普總統對中國關稅政策反覆而不及備貨，恐面臨無貨可賣或花高價另闢貨源的窘境。

路透報導，NRF指出，每名消費者計畫的人均花費約890.49元，估算11、12月的銷售額將首次突破1兆元，但銷售成長可能放緩約3.7%到4.2%，略低於去年4.8%的增幅。

持續的通膨與變動的貿易政策讓消費者不願花錢，選擇撙節或尋找便宜商品替代；NRF對銷售成長放緩的看法，呼應其他主流數據公司對假期購物季的悲觀預測，精品包Coach母公司Tapestry、衛浴和身體護理零售商Bath & Body Works等零售商近期都發布的假期銷售預測都偏保守。

Adobe Analytics預估，線上零售平台的折扣力道可能高達28%，此比率雖然與去年類似，但消費者會利用最大的折扣，購買較高價商品；今年歲末節日季的線上銷售額占比將增至2534億元，較去年增加5.3%。

Adobe Analytics推算，從「黑色星期五」(Black Friday)開始，延續到整個「網購周」(Cyber Week)的期間，每日消費額上看50億元，可望刷新紀錄。

買氣暢旺，但紐約睡眠健康品牌Loftie的創辦人哈賽特(Matt Hassett)坦言今年的情況特別混亂，川普對中關稅打亂供應鏈，而Loftie的部分產品自中國採購。他說：「備貨困難，庫存水位只有需求庫存數量的約10%。」

關稅戰初期，不少業者積極尋找替代貨源，但相關成本算一算，加上後來關稅戰降溫，許多業者依舊回頭找長期配合的中國廠家，但訂單延誤的狀況已造成。

 總部位於布魯克林的Lo & Sons公司在網路上販售行李箱及旅行配件，該公司執行長德瑞克‧洛(Derek Lo)表示，「除了要付關稅外，種種不確定性也讓我們遲遲不敢貿然下單，目前庫存遠低於理想狀態。」

紐約消費者正在商店選購。假期購物季雖保守估計銷售成長，但購物人次可能破紀錄。(路...
關稅 零售商 川普

