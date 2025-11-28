我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麻省理工學院26日發布的研究顯示，AI已可取代全美11.7%勞動力。人資、物流、財務和辦公行政等常見職能很容易被AI取代。(本報資料照片)
麻省理工學院26日發布的研究顯示，AI已可取代全美11.7%勞動力。人資、物流、財務和辦公行政等常見職能很容易被AI取代。(本報資料照片)

麻省理工學院(MIT)26日發布的研究顯示，人工智慧(AI)已可取代全美11.7%勞動力，相當於金融、醫療保健和專業服務等行業1.2兆元薪資。

這項研究採用由MIT與能源部旗下橡樹嶺國家實驗室(ORNL)開發的勞力模擬工具「冰山指數」(Iceberg Index)，模擬全美1.51億勞工的互動方式，以及人工智慧及相關政策對他們的影響。

「冰山指數」今年稍早發布，用以預測人工智慧將如何重塑全美各地勞動市場，為正在籌劃數十億元技能提升和培訓投資的國會議員提供詳細地圖，呈現出哪些地區正在發生顛覆性變革，可依郵遞區號標示，十分精確。橡樹嶺國家實驗室主任兼研究聯合負責人巴拉普拉卡什(Prasanna Balaprakash)形容，這如同在為美國勞力市場創建一個數位孿生體。

巴拉普拉卡什說明，「冰山指數」進行人口實驗，可在事實發生前許久預測人工智慧會如何在實體經濟重塑任務、技能和勞動力流動。

研究人員發現，科技、電腦和資訊科技領域裁員和角色轉變僅佔總薪資風險的2.2%，約2110億元，只是冰山一角，隱藏在水面下的是高達1.2兆元的薪資風險，包括人力資源、物流、財務和辦公室管理等常規職能。

採用這項指數旨在呈現當今人工智慧已可完成的工作，為政策制定者提供結構化方法，以便在投入資金和立法前探索各種假設情境。

研究人員與各州政府合作進行前瞻性模擬。其中，田納西、北卡羅來納和猶他州各自利用其勞動力數據驗證該模型，並開始建立政策情境。田納西州率先行動，本月引用冰山指數；猶他州領導層正準備發布以冰山指數為基礎的類似報告。

過去人們多半假設，人工智慧風險僅局限於沿海地區科技職位，冰山指數的模擬結果卻顯示，風險遍及全美50州，包括內陸和鄉村地區。

為此，研究團隊建立互動式模擬環境，讓各州嘗試不同的政策調整；藉助冰山計畫(Project Iceberg)，政策制定者和企業領導可識別風險熱點區，優先進行培訓和基礎設施投資，並在投入數十億元之前測試干預措施。

北卡州聯邦參議員薩爾瓦多(DeAndrea Salvador)曾與MIT密切合作，她說，實際目的是讓大家一起參與，開始做不同嘗試。

麻省理工學院26日發布的研究顯示，AI已可取代全美11.7%勞動力。人資、物流、...
麻省理工學院26日發布的研究顯示，AI已可取代全美11.7%勞動力。人資、物流、財務和辦公行政等常見職能很容易被AI取代。(美聯社)

人工智慧 MIT 猶他州

上一則

水壺撞漏 電動車故障 保險公司拒理賠

下一則

感恩節浪費食物多達3.2億磅 夠全美飢餓者吃5餐

延伸閱讀

民主黨眾議員提案 H1-B名額從6.5萬增至13萬名

民主黨眾議員提案 H1-B名額從6.5萬增至13萬名
MIT：AI已可取代美國11.7%勞動力 影響薪資1.2兆美元

MIT：AI已可取代美國11.7%勞動力 影響薪資1.2兆美元
中國開源AI下載量首度超車美國 主要由DeepSeek和通義千問包辦

中國開源AI下載量首度超車美國 主要由DeepSeek和通義千問包辦
放射影像AI研究 史丹福領先全球 啟動商業授權計畫 成果帶入臨床

放射影像AI研究 史丹福領先全球 啟動商業授權計畫 成果帶入臨床

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險