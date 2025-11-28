我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

水壺撞漏 電動車故障 保險公司拒理賠

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代Ioniq 5電動車。示意圖，非事故車輛。(美聯社)
現代Ioniq 5電動車。示意圖，非事故車輛。(美聯社)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)25日報導，佛羅里達州男子麥考米克(Michael McCormick)駕駛現代汽車(Hyundai) Ioniq 5全電動休旅車，在4號州際公路(Interstate 4)踩煞車導致放在後座的20盎司水壺向前彈飛，撞到駕駛座後開始漏水，連他的腳踝都被潑溼，車子儀表板幾分鐘之後亮起警示訊號，返家時車子的訊號燈已經故障，引擎無法關閉。

車廠維修團隊告訴麥考米克，駕駛座下方的電路系統因為進水而受損，座位有沙子也是造成故障的原因之一，電路系統更新花費要1萬1882.08元，這些項目都不在車輛的保修(warranty)或保險範圍之內。

他表示，車廠人員說不是廠商出現產品缺陷(defect)，而是「外部因素」(external factors)導致故障，州農保險(State Farm)拒絕理賠的原因則是問題是長時間侵蝕造成，不是突然發生的意外事故。

麥考米克接受地方電視台WFTV 9訪問時說，聽到金額非常震驚，「我嚇到了，這麼高的費用竟然不在理賠範圍之內，這樣是不對的，我又沒做錯任何事」。

「金錢智慧」報導，麥考米克學到的教訓是，即使是潑灑少量的水，如果剛好發生在某個地點，在高度仰賴科技的現今電動車裡，就可能造成連鎖反應。麥考米克表示，孩子坐在後座難免會把東西灑出來。

報導指出，為了避免像麥考米克一樣的處境，消費者最好備妥急難預備金，並且仔細查看汽車保險方案，例如詢問保險人員「突發意外損壞」(sudden accidental damage)究竟包括哪些項目、什麼情況下的進水問題可以獲得理賠、電動車零組件故障如何處理、是否一定要使用原廠零件(OEM parts)而導致自掏腰包花費增加。另外，消費者也要確實查看汽車製造商的保修規定。

保險 電動車 佛羅里達州

上一則

聯邦學貸新政策 護理不算專業學位 申貸減半變10萬

下一則

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

延伸閱讀

水壺外漏害他花1萬2000元修電動車 保險公司拒理賠

水壺外漏害他花1萬2000元修電動車 保險公司拒理賠
保險業避免企業鉅額理賠 將排除保單AI風險

保險業避免企業鉅額理賠 將排除保單AI風險
鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業
民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險