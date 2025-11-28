我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

亞馬遜送貨無人機 扯斷德州中部網路電纜

編譯陳韻涵／綜合報導
亞馬遜MK30型貨運無人機，可載5磅貨物，飛行7.5哩。(美聯社)
亞馬遜MK30型貨運無人機，可載5磅貨物，飛行7.5哩。(美聯社)

年終購物熱季來臨，電商龍頭「亞馬遜」(Amazon)的一架送貨無人機上周卻在德州中部發生扯斷網路電纜的事件。聯邦航空管理局(FAA)25日表示正在調查這次事故。

FAA聲明指出，「11月18日星期二下午12時45分左右，一架MK30型無人機在德州韋科(Waco)撞上電線」，當局已著手調查相關情況。

據路透報導，亞馬遜這架無人機11月18日完成一趟送貨任務後，起飛時不慎扯斷一條高空網路纜線，之後依照設計程序執行「安全應急降落」(Safe Contingent Landing)。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)記者檢視的影像畫面顯示，亞馬遜MK30型無人機從客戶庭院起飛時，其六具旋翼中有一具纏住電線，無人機馬達立即停止運轉，最終在可控情況下降落。

亞馬遜發言人表示，這起意外「並未造成人員傷亡，也沒有造成大規模網路服務中斷。」

國家運輸安全委員會(NTSB)表示，該單位不會介入本案調查。

NTSB與FAA曾於10月表示，兩機構將調查另一起涉及亞馬遜Prime Air無人機的事故，該起意外發生在亞利桑納州，兩架無人機與起重機吊臂發生碰撞。

亞馬遜自2023年起與亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)合作，開始透過無人機在德州大學城(College Station)附近配送處方藥給顧客。

亞馬遜官網介紹，亞馬遜Prime Air去年在亞利桑納州鳳凰城西谷(West Valley Phoenix Metro Area)與德州大學城推出新一代送貨無人機MK30。

MK30最大酬載重量為5磅，飛行距離可達7.5哩，且可在小雨中安全運作。這款無人機累計已完成超過6300次、1070小時測試，並獲FAA核准360小時認證飛行。

新機型有助擴大Prime Air服務範圍，提升配送速度與安全性。顧客購買的商品重量只要不超過5磅，便可在下單60分鐘內快速收到貨品。

亞馬遜預期至2030年底，每年可透過無人機運送5億件包裹。

