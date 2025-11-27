感恩節出遊人數創紀錄估達8180萬人 這兩天機場最擠

我的頻道

中央社洛杉磯27日專電
感恩節是美國最忙碌的假期之一，許多民眾返鄉探親，即使面臨機場人潮、公路長時間塞車也願意上路。(歐新社)
感恩節假期交通忙碌，相關單位估計出遊人數約8180萬人，打破歷年紀錄；空中交通方面，單日航班可達5.2萬架次，創15年來新高。

美國汽車協會（AAA）預測，美國感恩節假期，從11月25日至12月1日期間，全美約8180萬人進行50英里（約80.47公里）以上旅行。其中7300萬人開車上路，將造成高速公路明顯壅塞。

感恩節是美國最忙碌的假期之一，許多民眾選擇返鄉探親或舉家出遊，即使面臨機場人潮、公路長時間塞車也願意上路。

聯邦航空總署（FAA）預估，自11月24日至12月2日全美商業航班累計超過36萬架次，其中27日航班可達5萬2000架次，為近15年最繁忙的感恩節航空高峰。

美國運輸安全署（TSA）估算，假期期間將有超過1780萬名旅客通過機場安檢，返程人潮集中在11月30日與12月1日。

感恩節出遊潮，路上交通占最大比例。美國汽車協會指出，今年租車價格較去年下降15%，油價平穩，使得開車旅行成本降低，民眾開車意願提高。

空中交通方面，美國政府停擺解除之後，航班逐步恢復正常，加上航空公司增班以因應旺季，旅客對航班可靠度的信心提高，帶動搭機旅遊人數的成長。

