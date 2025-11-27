美國優先 國家公園外國遊客單次門票加收100元 明年1月起實施

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
國家公園管理局宣布，為落實川普總統的「美國優先」政策，明年1月1日起將對參觀美國國家公園的外國遊客收取較高的年票費用，單次入園則加收100元。圖為美國第一座國家公園，成立於1872年的黃石公園。(美聯社)
國家公園管理局(National Park Service)於25日宣布，為落實川普總統的「美國優先」政策，明年1月1日起將對參觀美國國家公園的數百萬名外國遊客收取較高額的年票費用，或是單次入園加收100元；新規定不影響美國公民與永久居民，以及美國人限定的免費入園日。

美聯社報導，在國家公園面臨大幅裁員、預算吃緊，以及政府停擺導致的收益損失之際，內政部宣布「美國優先門票收費政策」，並表示此次收費調整旨在改善國家公園設施與遊憩品質。適用範圍包括大峽谷(Grand Canyon)、黃石(Yellowstone)、優勝美地(Yosemite)、阿卡迪亞(Acadia)、錫安(Zion)、大沼澤地(Everglades)、洛磯山脈(Rocky Mountain)等11座國家公園。

華爾街日報報導，明年伊始，非美國公民或永久居民購買11座指定國家公園的年票價格將漲至250元，美國公民及永久居民則維持80元不變；外國遊客若購買單次入園門票，則將加收每人每次100元附加費。

美國旅遊協會(US Travel Association)估計，各國家公園和紀念館在2018年接待逾1400萬名外國遊客；黃石公園統計，2024年入園遊客有將近15%來自國外，低於2018年的30%。

內政部表示，此次漲價是配合川普7月簽署的行政命令，要求國家公園管理局確保美國人優先入園的資格，並規定外國遊客創造的額外收益將用於保護園區、支應延宕工程並改善基建，藉此維護國家公園的遊憩品質。

內政部長柏根(Doug Burgum)透過X平台發文寫道，這些改變確保支持國家公園管理局的美國納稅人「繼續享受可負擔票價，外國遊客也為維護和改善我們的公園以造福後代子孫貢獻心力！」

白宮則在X發文列出增加的費用，並以「美國人優先」作結。

明年「美國居民限定的免費入園愛國日」包括退伍軍人節，此節日是國家公園今年對所有遊客開放的八個免費入園日之一。內政部當時表示，免費入園政策是希望確保「每個人，無論住在哪裡，都能享受綠地和公共土地的好處。」

