稱金寶湯是「窮人食品」、譏印度工人白痴 公司高管被休假

編譯尤寶琪／綜合報導
老牌金寶罐頭湯公司的資訊科技副總裁稱自己公司的產是給「窮人」吃的食品，被告上法院，也被強迫休假。(圖取自亞馬遜網站)
美國老牌罐頭湯公司金寶公司(Campbell's Co)表示，已經將被指控發表種族主義言論並嘲諷公司產品和客戶的高層強迫休假，並展開調查。

美聯社報導，金寶公司前員工加爾薩(Robert Garza)上周在密西根州，把公司資訊科技副總裁巴利(Martin Bally)告上了法院；加爾薩和巴利兩人皆住在密州，金寶公司的總部則是位於新澤西州

根據訴訟，加爾薩聲稱在2024年11月與巴利會面討論薪資問題，並錄下了整個會面過程；加爾薩指控巴利在會議上將金寶湯形容是「高度加工食品」並說是給「窮人」的食品。

根據訴訟文件，加爾薩聲稱巴利曾做出種族歧視言論，辱罵印度工人為「白痴」；加爾薩還指出，巴利告訴他，自己常在食用大麻食品後神智不清地去上班。

加爾薩指出，自己在1月10日告訴經理奧珀勒(J.D. Aupperle)，表示想向公司的人資部門，舉報巴利的言論；但是奧珀勒並未鼓勵他向公司舉報，同時也未給他該如何舉報的建議。

加爾薩隨後在1月30日遭金寶公司解雇；他目前正在向金寶公司索賠；加爾薩同時將巴利和奧珀勒同列為被告，稱他們應對他的解雇負責。

金寶公司25日發表聲明表示，如果錄音中的言論確實為巴利所為，那麼這些言論是不可接受的。

「這種言論不符合我們的價值觀和公司文化，」金寶公司表示，「我們絕不容忍任此類言論，無論是何種形式。」

金寶公司補充指出，這些言論據稱出自IT部門某位「與我們的食品生產方式毫無關係」的人員之口。

