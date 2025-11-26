我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

參議員賈斯蒂斯身家縮水「19億→負值 」同意付520萬欠稅

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西維州聯邦參議員賈斯蒂斯爆財務醜聞，從擁有19億元財富，到現在淨資產已縮水至「負值」。(美聯社)
西維州聯邦參議員賈斯蒂斯爆財務醜聞，從擁有19億元財富，到現在淨資產已縮水至「負值」。(美聯社)

西維吉尼亞州聯邦參議員賈斯蒂斯(Jim Justice)24日同意支付近520萬元的逾期個人所得稅欠款。賈斯蒂斯曾是億萬富翁，如今淨資產已縮水至「負值」。十多年來他持續陷入財務困境，這是他最新一樁財務醜聞。

聯邦政府24日提告指控賈斯蒂斯及其妻子凱西(Cathy)「疏忽或拒絕全額繳納」自2009年以來的所得稅；賈斯蒂斯在同日由律師與聯邦政府達成聯合同意判決動議，司法部稅務司律師已簽署該協議。

「福布斯」(Forbes)雜誌估計，賈斯蒂斯過去十年曾擁有財富19億元，2021年他的淨資產估計縮水至5億1300萬元；今年稍早「福布斯」估計，由於負債遠超資產，賈斯蒂斯的淨資產已縮水至「負值」。

賈斯蒂斯曾任兩屆共和黨州長，擁有數十家企業。他去年11月當選聯邦參議員，接替退休的民主黨人曼欽(Joe Manchin)席位。

賈斯蒂斯面臨諸多財務挑戰。國稅局10月提告追討逾800萬元未繳個人所得稅；州稅務官員9月控告賈斯蒂斯家族擁有的格林布賴爾度假村(The Greenbrier Resort)及其附屬的格林布賴爾體育俱樂部(Greenbrier Sporting Club)，追討140萬元未繳銷售稅。

賈斯蒂斯家族在貝克利(Beckley)附近度假社區擁有的數百塊地皮，因拖欠費用糾紛原擬10月法拍，後來暫停。州最高法院計畫對該案進行更深入審查。

去年，賈斯蒂斯家族曾針對另一案件解決債務問題，避免格林布賴爾度假村遭法拍。該度假村有710間客房，曾接待美國總統、皇室成員和國會議員。去年，格林布賴爾度假村工會表示，賈斯蒂斯家族至少拖欠員工醫療保險基金240萬元，員工健保面臨風險。

2023年，賈斯蒂斯家族在三個郡擁有的數十處房產被拍賣，以償還拖欠房產稅款。

賈斯蒂斯10月在媒體簡報中，稱他的公司「錯綜複雜」，子女「經營公司非常出色」，外界對他追債是出於政治動機，一切「順其自然，走一步算一步」。

西維吉尼亞州 聯邦政府 參議員

上一則

政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降

下一則

谷歌Gemini 3來勢洶洶 OpenAI奧特曼：準備逆風迎戰

延伸閱讀

90年代人氣美食重出江湖 麥當勞聖誕限定套餐12月開售

90年代人氣美食重出江湖 麥當勞聖誕限定套餐12月開售
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出
MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事
與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員

與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境