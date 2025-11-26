谷歌Gemini 3來勢洶洶 OpenAI奧特曼：準備逆風迎戰

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
OpenAI與ChatGPT受到谷歌全新Gemini 3 Pro的嚴峻挑戰。(路透)
谷歌(Google)以全新Gemini 3 Pro強勢反擊，為全球AI聊天機器人版圖帶來劇烈震盪。ChatGPT的領先地位首度動搖，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)甚至警告員工，準備迎接「逆風」以及更激烈的競爭。

根據Axios報導，全球最受歡迎的聊天機器人ChatGPT正面臨其最大競爭對手Google Gemini的新一波威脅。三年前OpenAI推出ChatGPT時，一度讓Google措手不及，如今隨著Gemini 3 Pro發表並廣受好評後，局勢反轉，Google最新Gemini 3已迫使OpenAI重新檢視自身定位。OpenAI執行長奧特曼告訴員工，公司在迎頭趕上時須做好迎接「短期經濟逆風」的準備。

Sources.news指出，即使在Gemini 3尚未公布之前，OpenAI已面臨用戶參與度下滑的問題，部分原因是安全限制提高後，內容消費量受到壓縮。

Google在11月18日推出Gemini 3 Pro最新AI模型後，分析師、用戶與業界人士都表示，Gemini 3在多項基準測試上領先，而且與Google生態系統整合和成本效率都對OpenAI帶來壓力，特別是ChatGPT-5於8月推出後評價不如預期的情況下。

Salesforce執行長班尼奧夫(Marc Benioff)用過Gemini 3兩小時後在X平台發文說，「回不去了。這次進步太狂。推理、速度、影像、影片等所有東西都更敏銳、更快速。」Empromptu.ai執行長、前Google員工李文(Shanea Leven)表示，Google在可用資料量上「幾乎無可匹敵」，但是她指出，當Gemini在某個主題知識不足時，比起ChatGPT-5，它更容易傾向「幻想答案」。

就發展潛力來看，Google幾乎具備所有結構性優勢，包括龐大營收、雲端規模、能將新功能一夜間推送給數十億用戶，甚至還是少數能在發展晶片領域與Nvidia輝達(又譯英偉達)正面競爭的公司之一，只是Google在聊天機器人領域花了這麼久才追上來，確實有點令人意外。

即便如此，OpenAI仍擁有強大的品牌黏著度，擁有約8億名每周活躍用戶，而且OpenAI近期還替ChatGPT加入「記憶功能」，能讓回答更能貼近用戶偏好與提問歷史紀錄。理論上，用戶可將ChatGPT的歷史紀錄匯出再導入Gemini，但並不容易。

谷歌以全新Gemini 3 Pro強勢出擊，為全球AI聊天機器人版圖帶來劇烈震盪。圖為谷歌母公司Alphabet的執行長皮采(Sundar Pichai)介紹Gemini技術。(美聯社)

