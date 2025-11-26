我的頻道

不用成盤中餐 漸多美國人領養火雞成風潮

編譯周芳苑／綜合報導
丹佛市動物庇護所組織Luvin Arms執行長尼克斯與火雞「格斯」說話。(美聯社)
感恩節即將到來，傳統聚餐少不了享用火雞，但全美各地愈來愈多人心生慈悲，改以認養火雞過節，漸成風潮，被認養的火雞可安心度日，不必成為盤中餐。人們正重新思考吃火雞大餐的過節傳統。

科羅拉多州平原上一片廣闊的動物保護區裡，就有一隻逃過一劫的火雞「格斯」(Gus)悠閒小跑著，2023年獲州長特赦後一直在那裡生活；工作人員撫摸、擁抱並親吻牠通紅的臉頰，疼愛有加。

全美各地農場動物保護區紛紛推廣這種另類的感恩節過節方式，善心家庭以捐款終身照顧火雞的方式認養，期間收到證書、認養的火雞照片，有時還可與火雞一對一互動。

認養火雞旨在從每年感恩節被屠宰數千萬隻火雞中搶救生命；許多過節被宰火雞在工廠化農場中、以非人道方式飼養。

科州丹佛市北方擁有友善農場的非營利動物庇護所組織Luvin Arms致力推廣認養火雞，執行長尼克斯(Kelly Nix)說明 ，捐贈25元即可獲證書、一張照片以及一次線上或線下參觀機會；2022年啟動認養計畫以來，捐款認養的數量每年翻倍，今年募款可望達1萬8000元。

Luvin Arms官網以「認養火雞」計畫為主題，展示格斯和一群火雞的照片，並一一介紹性格特徵，藉此鼓勵大家捐款認養來慶祝感恩節，重新思考節日傳統。

募得的捐款已用於擴大火雞戶外牧場、餵食和救援更多火雞，有時支付可能達數千元的獸醫費用。

商業養殖場為了讓火雞在極短時間內快速長大而進行人工培育。美國國家野生火雞聯合會(National Wild Turkey Federation)稱，野生火雞平均壽命三到四年。

據信位於紐約州和加州的農場動物庇護所Farm Sanctuary率先推出火雞認養計畫，1986年啟動，總裁兼聯合創辦人鮑爾(Gene Baur)說，最初人們困惑不解，但在近40年裡，已救援數千隻火雞。大家逐漸接受這個理念，有些年還捐贈數十萬元。

密西根州動物庇護所Barn Sanctuary也自2023年起推行類似計畫，其協調員迪貝克(Chase DeBack)說，目的是讓人們更積極看待火雞及其獨特個性。

