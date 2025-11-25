火雞價格飆漲 為何市售「感恩節套餐」還能降價賣？

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
今年火雞等許多感恩節食材成本漲價。圖為喬治亞州前亞特蘭大市長博頓斯(右)與志工發放火雞等感恩節食物。(歐新社)
今年火雞等許多感恩節食材成本漲價。圖為喬治亞州前亞特蘭大市長博頓斯(右)與志工發放火雞等感恩節食物。(歐新社)

今年感恩節大餐的食材行情上漲，但商家紛紛降價促銷，減輕物價上漲對消費者造成的衝擊並刺激買氣。

美聯社報導，農業部預測，火雞數量減少將讓今年的火雞批發價上漲44%。盡管火雞成本上漲，但許多商店依舊推出折扣甚至免費贈送的火雞，畢竟其他感恩節大餐的食材價格也調漲，對消費者造成不少影響。

市場調查公司Datasembly每周調查全美15萬家商店的價格，發現截至本月17日，一款有11種感恩節必備食材，包括一隻十磅冷凍火雞、十顆馬鈴薯、一盒餡料、蔓越莓醬，以及玉米和青豆罐頭的組合商品，售價為58.81元，比去年漲4.1%；此漲幅高於勞工統計局的9月家庭食品平均漲幅2.7%。

多爾(Larry Doll)在底特律西部的「老磚農場」(Old Brick Farm)飼養雞鴨與火雞，且幸運躲過禽流感和鳥間質肺炎病毒疫情

過去三個月以來，禽流感導致全美逾200萬隻火雞死亡，而鳥間質肺炎病毒則會讓火雞蛋的產量減少。

多爾表示，「我盡量保持農場乾淨，不從其他農場引進其他動物，有助降低禽類生病的風險。」

多爾今年養的92隻火雞全數售罄，每磅售價6.5元，但他仍感受到禽類疾病的影響，由於美國火雞數量降至40年來新低，雛雞數量有限，他訂的100隻雛雞要等明年7月才有貨。

密西根州立大學食品經濟學者奧帝嘉(David Ortega)表示，今年火雞價格將比去年增加40%，但「若不盡早下單就拿不到貨」，另有些物美價廉的替代選項。

美國農業局聯合會(AFBF)動員全美50州的志工消費者調查價格，結果發現今年十人份的感恩節晚餐費用為55.16元，比去年下降5%。

富國銀行農業食品研究所(Wells Fargo Agri-Food Institute)利用市場研究顧問公司「NielsenIQ」的9月數據估算，今年以店家自有品牌產品為準備十人份感恩節晚餐的費用為80元，比去年減少約2%至3%。

為吸引顧客，各大超市紛紛祭出優惠活動。折扣超市Aldi推出40元、包含21種商品的十人份套餐組合；川普總統月初大力宣傳沃爾瑪(Walmart)的感恩節餐籃比去年便宜25%，但那是因為今年的商品不同且數量減少。

