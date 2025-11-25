不甩通膨 年終購物季消費額有望「突破1兆美元」創新高

今年年終購物季銷售額可望創新高。圖為一名消費者走過維吉尼亞州阿靈頓一家商店，櫥窗裡展示「黑色星期五」促銷廣告。(路透)

全球最大經濟體一一美國雖仍對頑固通膨、關稅 以及先前政府停擺的連鎖影響抱持擔憂，但預計美國民眾將在今年的歲末節日季支出創新高。

法新社報導，全國零售聯盟(NRF)首席經濟學家馬修斯(Mark Mathews)向記者指出：「消費者仍然非常擔心通膨，而且毫無疑問，也擔心物價的走勢。」

馬修斯指出，排除新冠病毒大流行後的影響，消費者信心上次處於如此低谷的時期，要追溯到1980年代初。

但他補充說：「過去幾年，我們觀察到，消費者無論對經濟狀況感受如何，都會照樣花錢。」

全國零售聯盟預計，從11月1日到12月31日，今年假日銷售額將首次突破1兆美元，較去年成長3.7%至4.2%。

稍早的政府停擺長達43天、創下紀錄，造成數十萬聯邦員工被迫休無薪假，並導致私營企業的需求和營收雙雙下滑，但預計此狀況將迅速回轉。

至於川普總統大規模且時常變動的關稅措施，恐會影響部分產品的需求。不過專家認為，市場競爭將會抵消關稅對消費者荷包的衝擊。

市場競爭，尤其是線上優惠活動，應當能幫助遏止價格大幅上漲。

Adobe Digital Insights分析師潘迪亞(Vivek Pandya)告訴法新社，對消費者來說，有競爭力的價格和免運費是決定購買的兩個關鍵因素。

根據Adobe Analytics，預計今年歲末節日季的線上銷售額占比將增至2534億美元，較去年增加5.3%。

從「黑色星期五 」(Black Friday )開始，並持續整個「網購周」(Cyber Week)的這10天期間，預計每日消費額將達到創紀錄的50億美元。