特遣隊孟菲斯逮數千人 監獄人滿為患 官員憂情況可能持續數月

編譯周芳苑／綜合報導
孟菲斯治安特遣隊9月下旬以來展開行動，已有2800多人被捕、開出2萬8000多張交通罰單。(美聯社)
川普總統指田納西州孟菲斯(Memphis)犯罪猖獗，下令成立特別工作小組嚴擊，迄今已逮捕數千人，當地繁忙的法院系統、人滿為患的監獄更添壓力，官員擔憂，這種情況可能持續數月、甚至數年。

孟菲斯治安特遣隊(Memphis Safe Task Force)9月下旬以來在孟菲斯展開交通攔截、執行搜查令和搜捕逃犯等行動，已有2800多人被捕、開出2萬8000多張交通罰單；該隊有數百名聯邦、州和地方執法人員，還有國民兵。

該特遣隊獲得共和黨州長比爾．李伊(Bill Lee)等人支持。孟菲斯市去年發生近300起兇殺案、2023年近400起。但今年前九個月犯罪數據已下降20%，在特遣隊動員之前便趨緩。司法部長邦迪24日前往孟菲斯，表揚特遣隊的成功。

孟菲斯市居民以黑人為主，當地有些人反對川普的特遣隊，認為針對少數族裔、迫使拉丁裔居民曠工，避免上教堂或餐館。 10月底公布的數據顯示，迄今已有319人因行政逮捕令被捕，涉及移民相關問題。

特遣隊積極辦案影響老舊刑事法院和問題重重的監獄。官員擔心，交通法庭的等待時間長將導致人們耽誤工作，刑事法庭案件嚴重積壓將迫使囚犯花更長時間等待保釋聽證會，無形成本大增。

孟菲斯市所屬的謝爾比郡(Shelby County)郡長請求增派法官負責審理案件；郡府官員並討論是否加開夜間和周末法庭以緩解案件壓力。

郡府統計稱，特遣隊動員的最初幾周內，監獄登記和保釋人數比去年同期增加數百人、約40%。

監獄常規容量為2400人，9月的日均在押人數達3195人；郡府官員說，10月在押人數還會增加。

監獄長菲爾茲(Kirk Fields)在寫給郡政委員會的一封信中請求至少150萬元緊急資金，在押人員增多，食品、衣物、床上用品和床單等開支隨之增加。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)表示，將向特遣隊提供另一處監獄營地，謝爾比郡警長辦公室將負責監管該營地。

