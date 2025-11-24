周末票房 「魔法壞女巫2」首日吸金1.5億 全球賣座2.26億

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
「魔法壞女巫：第二部」在紐約林肯中心首映，兩位女主角連袂出席。(美聯社)
「魔法壞女巫：第二部」在紐約林肯中心首映，兩位女主角連袂出席。(美聯社)

環球影業(Universal Pictures)「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)票房持續逆勢成長；繼上集吸引了大批觀眾湧入全國各地電影院僅一年之後，續集在首映周末成功召喚了更多觀眾走進戲院，購票觀賞。據環球影業23日公布的估計數據，「魔法壞女巫：第二部」在北美上映首日，便取得1.5億元票房的亮眼成績，全球票房更高達2.26億元。

這部電影不僅創下了百老匯音樂劇改編電影的最高首映票房紀錄，同時還打破第一部電影1.12億元首映票房紀錄，而且也是2025年票房第二高的電影，僅次於「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)的1.62億元。

環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)說：「結果真是太棒了。有些電影在預售票時可能會出現虛假的樂觀結果，但這次的結果有目共睹。」

環球影業在本周稍早於戲院推出「魔法壞女巫：第二部」，分別在17日於1050家戲院和在19日於2300家戲院進行了試映，並分別取得了610萬元和650萬元的票房；截至21日，該片已在北美4115家戲院上映，累計票房達6860萬元；其中，IMAX影院就貢獻了1550萬元的票房，占北美總票房的11%，創下環球影業11月的票房紀錄。

IMAX公司執行長格爾方德(Rich Gelfond)在聲明中表示，強勁的市占顯示，「我們的增長勢頭已擴展到傳統核心市場之外的更多受眾群體和類型，包括家庭觀眾。」

與上一集電影一樣，女性觀眾在首周末票房中佔據主導地位，根據PostTrak的出口民調，女性購票者約占了71%。雖然影評人對這部電影的評價褒貶不一，但觀眾的反應熱烈，有高達83%的觀眾表示「絕對會推薦」給朋友。就觀影人數而言，根據EntTelligence估計，第二部上映第一個周末的觀影人數比第一部約多出了200萬人次。

