徒步2300哩 佛教僧侶休士頓出車禍 仍堅持為和平而行

20多人的佛教僧侶團體正在美國進行長達2300哩、橫跨十州的「為和平而行」徒步活動。（美聯社）

20多人的佛教僧侶團體正在美國進行長達2300哩、橫跨十州的「為和平而行」(Walk for Peace)徒步活動，他們19日途經德州休士頓 時，發生交通事故，兩名僧侶受傷送醫救治。該團體表示，在德州代頓(Dayton)附近露營過夜後，他們將按計畫堅定繼續這趟旅程。

美聯社報導，「為和平而行」僧侶團體發言人董龍思(Long Si Dong，音譯)20日表示，為「提高美國乃至全世界對和平與慈悲的認識」，他們一行約24名僧侶10月26日從德州福和市(Fort Worth)出發，計畫以華府為目標，沿公路及曠野徒步行經十州；迄今陸續造訪了奧斯汀、休士頓等多個城市，一路都有執法人員或車輛護送隨行。

德州代頓市代理警長伯利(Shane Burleigh)表示，這群僧侶19日傍晚6點許沿代頓市附近90號國道、休士頓東北約 40英里處步行時，一輛卡車不慎撞上開著警示燈的隨行護送車輛。

伯利指出，卡車司機沒注意到該護衛車輛開得很慢，試圖繞過該車時，撞上護衛車輛左後方，護衛車因此被推向兩名僧侶；其中一人腿部嚴重受傷，被直升機送往休士頓一家醫院。另一名傷勢較輕僧侶被救護車送往另一家醫院。

伯利表示，卡車司機正配合調查，初步認定這起事故是卡車司機注意力不集中造成，警方會在調查結束後決定是否提控。

董龍思表示，事故發生後，僧侶們不打算改變步行計畫，將持續與地方執法部門合作確保僧侶安全；目前一切如期進行。

「為和平而行」僧侶組織在臉書發布影片表示，傷勢最重的那名僧侶20日手術成功，接下來將接受一系列手術來治療骨折，康復預後良好。未具名發言人在影片中說：「他精神很好，還豎起了大拇指。」

該組織並發文表示，「在持續邁向康復與和平的同時，懇請大家繼續為僧侶們祝禱。」僧侶們的這趟旅程，有隻名叫阿洛卡(Aloka)的狗兒陪伴同行。