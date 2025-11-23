後院養家禽 首個感染H5N5禽流感病患去世

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
華盛頓州西雅圖一名長者感染H5N5禽流感，21 日因併發症死亡。他在後院飼養家禽。（示意圖，美聯社）
華盛頓州西雅圖一名長者感染H5N5禽流感，21日因併發症死亡，成為首例人類因感染H5N5禽流感病毒死亡個案。

ABC News 引述華州衛生廳發出的新聞稿說，死者本身已是長期患病，身體健康早有問題。新聞稿除表示死者在後院飼養家禽外，以保護隱私理由而沒有透露更多詳情。

華盛頓州衛生廳早前曾表示，患者受感染後出現高燒、意識混亂及呼吸困難等症狀，11月初入院治療。

禽流感病毒有多種病毒株，全美在過去一年半內收到的70例人類感染禽流感病例，均與H5N1株有關。H5N5毒株先前曾在一些動物中發現，但從未在人類中發現，該名死者相信是首位受H5N5毒株感染並死亡的人。

今年1月，一名同樣患有潛在疾病的長者，經確診為首例禽流感死亡病例，但他感染的是H5N1病毒株。

衛生部門目前仍在調查，以確定死者感染途徑是否與後院飼養的家禽有關。另外有消息指，死者所居住的西雅圖市郊，正是候鳥的飛行路線，這些家禽可能接觸過野生鳥類。

聯邦疾病防治中心(CDC)及其他公共衛生官員強調，民眾感染禽流感風險仍然很低。目前也沒有證據顯示禽流感會在人與人之間傳播，而人類感染禽流感多因接觸受感染的牛隻、養殖場等，因此民眾毋須擔心從禽鳥方面受感染。

農業部直到2024年3月初才宣布，在一些哺乳動物內，發現一種在數百萬隻鳥類中傳播的禽流感病毒株。自那時起，全美確診至少70例人類感染病例，但不包括剛在華州死亡的長者。

官員們指出，禽流感已在鳥類中存在數十年，近年來開始愈來愈多哺乳動物受感染。目前堪薩斯州、新墨西哥州及德州正出現一種主要感染老乳牛的疾病，專家正調查是否與禽流感病毒株有關。

