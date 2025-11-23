我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。(美聯社)

天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美國汽車協會 (AAA) 預測，今年感恩節假期預計有近8200萬人出門旅行，創下歷史新高；有意使用公路和機場交通的旅客，得為壞天候做好準備。

AccuWeather氣象學者表示，全美約三分之二地區可能受到某種程度的惡劣天氣影響。預計這場風暴系統將影響中部、東部和南部大部分地區，「隨著風暴向東移動，不同地區將出現暴雨、強烈對流天氣和降雪。」

這場惡劣天候，本周末會先在加州和部分西南部地區出現降雨和山區降雪，然後向東移動，在感恩節假期當周影響平原地區，並抵達密西西比河谷，最終於周中抵達東岸。

氣象預報員表示，預計感恩節假期周初至周中，從南北達科他州到明尼蘇達州北部，將出現小雪至中雪；「周初，從蒙大拿州到科羅拉多州以及部分平原地區，將出現降雪和雨夾雪，隨後延伸至中西部地區。」

國家氣象局(National Weather Service)預報顯示，感恩節當天至周末，受到湖泊效應影響，密西根州北部將迎來降雪；俄亥俄州東北部至紐約州中部也將出現降雪。

AccuWeather氣象公司表示，始於西南部的天氣系統，將在感恩節期間向東移動。這個周末及感恩節當周前段，風暴強度可能足以影響德州、奧克拉荷馬州和阿肯色州部分機場的航班。AccuWeather首席長期氣象學者帕斯特洛克(Paul Pastelok)說：「中南部各州出現強對流天氣的可能性最大。」

感恩節前一天，從華盛頓特區到波士頓一帶，可能會受到暴雨和路面濕滑等天氣影響。

國家氣象局預報指出，11月25日，從密西西比州東部到阿帕拉契亞山脈南部將出現陣雨和雷暴。

與此同時，AccuWeather表示，太平洋西北地區也可能出現降雨和山區降雪；一股強勁的「大氣河流」正在俄勒岡州西北部和華盛頓州西部醞釀。

感恩節 奧克拉荷馬州 俄亥俄州

上一則

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

下一則

含敏感資料 美海軍打撈上月墜入南海2架軍機

延伸閱讀

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行
「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機

「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機
輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

熱門新聞

日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
示意圖。（美聯社）

看診離家90哩…持白卡找不到醫生 患者感慨：別生病

2025-11-18 11:47

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海