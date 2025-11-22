民調：美國社會分歧擴大 物價與AI成共同憂慮

我的頻道

中央社／洛杉磯22日電
圖為洛杉磯消費者在一處商店購物。（歐新社資料照片）

最新調查顯示，美國社會內部分歧持續擴大，不同族群對同一議題往往有截然不同的解讀；但在物價上漲與人工智慧（AI）衝擊生活方面，則呈現跨族群的共同焦慮。

密西根州立大學新聞學院旗下的「美國社區計畫」 （American Communities Project）長期研究美國不同社群的政治文化與生活型態。該計畫17日發布America in 2025民意調查，整理出各類型社群在主要議題上的態度差異。

調查指出，在移民、教育與國家方向等議題上，不同族群看法明顯分歧。例如都市居民普遍支持移民、憂心政治極端化，而農村與郊區社群則更關注邊境安全、學校課綱與政府角色等議題。

調查顯示，不同族群對國家前景看法分歧。在川普執政下，農村與宗教保守社群的樂觀程度明顯上升，中部農村地區約6成受訪者看好美國未來；但大城市的樂觀度從55%降至45%，受訪者大多擔憂民主運作與社會對立。

這項調查由「美國社區計畫」與民調機構益普索（Ipsos）合作，根據族裔、收入、年齡、宗教、教育程度與城鄉背景，將全美3000多個縣市劃分為15種社群，在今年8月下旬到9月初訪問5489名18歲以上美國成年人。

「生活成本」是跨族群最一致的憂慮。無論城市、郊區或農村，多數受訪者都把物價視為家庭主要負擔，提到在關稅因素與通貨膨脹影響下，房租、通勤、燃料與食品價格都讓壓力未減。

研究團隊指出，這種「經濟焦慮」是少數能跨越族裔、年齡與地理差異的共同情緒。

AI帶來的工作與生活衝擊也成為共同關注。受訪者普遍擔心AI可能取代工作、使資訊真偽更難辨識，削弱人際互信。研究團隊表示，科技議題已不再侷限於特定產業，而是擴散到多數美國人日常生活，成為跨族群共同議題。

AI 移民 邊境

