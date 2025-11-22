TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

感恩節假期即將到來、許多民眾要搭機返家團圓過節，聯邦運輸安全管理局(TSA)選在這個時候提出新規定，旅客通過安全檢查站時如果未持真實身分證 (REAL ID)或有效護照 ，可能要支付18元費用才能登機。

根據11月20日發布的政府公報，18元費用不可退還，將用來支付「現代化替代身分驗證計畫」(modernized alternative identity verification program)的成本；該計畫將採用生物識別自助服務終端機。

TSA聲明稱，真實身分證法案早在20多年前即已簽署生效，今年5月終於由國土安全部 長諾姆(Kristi Noem)啟動實施。TSA目前正與相關單位和合作夥伴共同努力，以確保安檢點的安全性和效率。近日將公布進一步的指南。

政府全力推動的新系統旨在取代並簡化目前的身分驗證方式；TSA說，舊有的身分驗證方式耗時耗力。

歷經近20年籌備，真實身分證強制令5月7日生效，規定所有美國境內旅客須持有符合要求的駕照或其他認可身分證明文件如有效護照才能通過機場安檢。

根據TSA所擬新規，年滿18歲且無法提供有效身分證明的美國航空旅客須付18元接受替代身分驗證才能登機，將採生物辨識技術和個人資訊進行身分驗證、並獲機場安全區域10天通行權限，不保證旅客是否能順利進入機場、甚至可能要接受更多安檢或導致延誤。

依TSA規定，機場安檢可接受的身分證件如下：

1.符合真實身分證標準的駕照或DMV頒發的州級照片身分證。

2.州府核發的增強型駕照(Enhanced Driver's License)或增強型身分證(Enhanced Driver's License or Enhanced ID)。

3.美國護照或護照卡。

4.國土安全部核發的全球入境計畫(Global Entry)等旅行卡。

5.美國防部身分證(U.S. Department of Defense ID)

6.永久居民卡(Permanent resident card，即：綠卡)

7.邊境通行卡(Border crossing card)

8.聯邦認可的部落╱印第安部落照片身分證

9.外國政府核發的護照卡