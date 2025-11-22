UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
這張NTSB提供的照片顯示，11月4日發生意外的優比速貨機起飛時，左翼引擎脫落並起火。(美聯社)
這張NTSB提供的照片顯示，11月4日發生意外的優比速貨機起飛時，左翼引擎脫落並起火。(美聯社)

11月4日一架優比速(UPS) MD-11型貨機在肯塔基州路易斯維爾穆罕默德‧阿里國際機場((Muhammad Ali International Airpor)起飛時墜毀爆炸，造成14人罹難，經初步調查，認為是左翼引擎掛架出現金屬疲勞所致。

華爾街日報引述國家運輸安全委員會(NTSB)20日公布的初步調查報告指出，出事MD-11貨機的左引擎及機翼的掛架部件「發現金屬疲勞裂紋以及過載失效片區」。

根據意外發生時機場控錄影畫面顯示，引擎先與機身脫離，飛過機身上方並起火燃燒然後跌落地面，火勢則隨著洩漏的燃料延燒整架機身。

飛機則繼續爬升，越過圍欄後，左主起落架撞上跑道外一棟UPS倉庫屋頂，隨後墜毀在倉庫外的工業區。當時貨機滿載燃油正準備飛往檀香山，事故造成三名機組人員和地面11人喪生。

報告指稱，出事貨機的引擎掛架上次檢查是在2021年。按規定，該型飛機每起降2.8萬架次就要對相關部件進行檢查，出事貨機僅飛行了2.1萬架次。

NTSB初步調查報告並未明確指出導致零件出現金屬疲勞以及過載失效跡象的原因，最終結論預計將在一年後才公布。

對於應否在貨機維護時就要檢查會否出現金屬疲勞、應否更改目前的檢查規程、應否增加這類部件的檢查頻率等問題，都要等待最終結論才能確定。

記錄顯示，出事的MD-11機齡超過34年，早前曾做過一個多月的維修。同型機種是目前仍在服役中的最「老爺」商用飛機，其客運機型已於2014年停飛，美國國內僅UPS及聯邦快遞(FedEx)還在使用貨運機型。空難發生後，兩家空運業者均已停飛其MD-11機隊。

UPS表示會全力支持及配合NTSB調查，直至調查結束。MD-11於1990年代由麥道公司(McDonnell Douglas)所生產，後為波音公司併購。波音表示，將繼續配合調查，並協助操作MD-11貨機的業者遵從 聯邦航空管理局相關指示。

優比速貨機起飛時，左翼引擎脫落、起火、最後延燒至整架飛機的連續畫面。(美聯社)
優比速貨機起飛時，左翼引擎脫落、起火、最後延燒至整架飛機的連續畫面。(美聯社)

波音 華爾街 聯邦快遞

