9月工作增11.9萬個 較預估多2倍 失業率升至4.4% 創4年新高

編譯周芳苑／綜合報導
勞工部公布9月全國新增11.9萬個工作機會，遠超出預期，然而新增工作大多集中在醫療保健和社會援助領域，無法支撐經濟發展。(路透)
因政府停擺而延宕7周之久的全國就業報告終於出爐。勞工部20日公布，9月全國新增11.9萬個工作機會，意外地遠超出預期；然而，新增工作集中在醫療保健和社會援助、以及休閒旅館業兩大領域，而且失業率升至4.4%，創四年新高。

經濟學家原本預估就業人口會增加五萬人，沒想到增幅是預估值的兩倍多。

雖然工作機會大增，就業市場仍存隱憂。

勞工部另對先前月份報告公布修正數據。針對8月，工作機會由原公布的新增2.2萬個下修為1.8萬個，7、8月合計減少3.3萬個工作機會， 6月也減少，創2020年疫情爆發以來一年內兩個月負成長的首例。

其次，9月新增工作機會中，高達87%來自醫療保健和社會援助、以及休閒旅館業，集中度過高。就業資訊分析機構Indeed Hiring Lab資深經濟學家斯塔勒(Cory Stahle)說，就業情況整體強勁，但很大部份由醫療保健業推動，令人擔心；僅靠單一行業不足以支撐經濟成長，畢竟不是所有人都能當護士。

數據顯示，9月失業率升至4.4%，創2021年10月以來新高，較8月增加0.1百分點。失業率上升的原因之一是9月有47萬人進入勞動市場，但並非所有人馬上找到工作。

利率持續走高、川普總統關稅政策反覆無常為美國經濟增加不確定性，就業市場備受壓力。

全美醫療保健和社會援助9月新增5.7萬多個就業機會，其他主要領域則是餐飲酒吧新增3.7萬個、建築業新增1.9萬個、零售商新增近1.4萬個。然而，製造業裁員6000人，就業機會連續第五個月下降；聯邦政府下裁員3000人，職缺連續8個月減少。

全美平均時薪跨月微增0.2%、跨年增加3.8%，接近專家所預期的3.5%年增幅。

勞工部新公布的修正後數據顯示，截至3月的一年間，全美新增就業比最初公布的數據少91.1萬個，雇主平均每月僅新增7.1萬個工作，遠少於先前公布的14.7萬個；3月以來，就業機會增幅進一步縮小，平均每月僅增5.9萬個。

2025年就業市場招聘疲軟，有工作的人多享有就業保障，無工作的人很難找到工作。

勞工部 裁員 疫情

「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評

擬修改殘障補助規則 怒火燒向川普 社安局喊卡

