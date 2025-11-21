走私Nvidia晶片 繞道泰國、馬來西亞再轉運中國 2中國人1華裔被訴

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
商務部已禁止Nvidia出口高性能晶片和圖形處理器至中國，卻有四人非法將高性能運算產品賣到中國，而遭司法部逮捕並起訴。(路透)
聯邦司法部日前起訴四人，指控他們意圖規避美國對於先進晶片出口的嚴格限制，非法走私Nvidia(輝達，另譯英偉達)及惠普(HP)高性能運算產品至中國；被告包括三名華人和一名美國人，先後在19日及20日過堂。

司法部20日在官網公布起訴書內容，四名被告分別是︰香港出生的34歲美國公民何漢寧(Hon Ning Ho，譯音，又名Mathew Ho)、38歲中國公民李湛(Cham Li，譯音)、45歲中國公民陳靜(Jing Chen，譯音)及46歲美國公民雷蒙德(Brian Raymond)。全部人等於19日被捕，先後在當天及20日過堂。

起訴書指出，自2023年9月起，四名被告透過空殼公司採購商務部已禁止出口的高端人工智慧AI運算晶片及超級電腦，先寄至泰國及馬來西亞再轉運至中國，涉嫌規避出口管制並收取回扣。

雷蒙德是阿拉巴馬州AI基礎設施公司Bitworks的創辦人，自稱是Nvidia的雲端合作夥伴。

何、李兩人以佛州一家空殼房地產公司名義，購買受管制的圖形處理器(GPU)然後非法出口到中國，雷蒙德則負責供貨，並與何合作偽造文件，以掩飾產品型號及最終收貨方，藉以避開商務部審查。

四人在上述期間，先後非法出口350顆Nvidia的GPU，包括市場最受關注的H100、H200及A100等用於AI模型訓練及超級電腦的高效能核心GPU；另外還有10套惠普超級電腦系統。中國買家支付近400萬元，款項透過雷蒙德的公司帳戶，或經由何、李的空殼房地產公司轉入。

商務部2022年起嚴格限制高端運算晶片出口，所有供應商必須取許可才可向中國出口用於AI或高性能運算晶片，Nvidia多款旗艦GPU因此無法出口至中國。

起訴書指出，被告明知向中國出口這些物品需要許可證，但均未提出申請或獲得許可，相反謊報出口目的地以規避管制。

據悉本案是由國土安全調查局、國防部刑事調查局及商務部工業與安全局聯合調查。Nvidia暫未對本案發表評論。

商務部 AI 司法部

