克林姆畫作2.3億拍出 最貴當代藝術品 金馬桶1210萬成交 引發轟動

編譯莊瑞萌／綜合報導
當代奧地利藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，18日晚間在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)
當代奧地利藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，18日晚間在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

當代奧地利藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的一幅畫作18日晚間在蘇富比(Sotheby's)位於紐約布魯爾大樓(Breuer building)新址的首場拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。這個價格遠超蘇富比原先預估的1.5億元拍賣價。同場另一件拍賣品，一套可正常使用的18K金馬桶，也以1210萬元成交，引發轟動。

華爾街日報報導，71吋高、51吋寬的大幅畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)，現成為拍賣史上售價最高的當代藝術作品，超越了亞美迪歐·莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)1917年的「斜躺的裸女」(Nu couché)，該作品於2018年由蘇富比以1.572億元售出。

至於最高拍賣價格的藝術珍品皇冠，目前仍由據信是出自文藝復興時期大師李奧納多·達文西(Leonardo da Vinci)筆下的「救世主」(Salvator Mundi)所保持，這幅畫2017年在佳士得(Christie's)以4.5億元售出。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」創作於1914年至1916年間，描繪一名風情萬種的年輕女子，身穿一件閃爍著花朵的白色長袍，站在花團錦簇的長春花藍色背景前，顯得格外高貴。背後的掛毯則點綴著中國古代士兵、武將和仕女人像，充滿濃濃的東方元素。畫中的女主角是克林姆最大贊助人之一的女兒。

這件作品來自化妝品巨頭雅詩蘭黛(Estée Lauder)創辦人的長子、該美妝帝國名譽主席倫納德·勞德(Leonard Lauder)的遺產，他於6月去世。之前這幅作品曾借給加拿大國家美術館展出。

至少有六位競標者爭奪這幅畫，其中一位競爭者直到競價達到1.71億元時才加入。這場競標戰持續了約20分鐘，最終由一位通過電話出價、每次以數百萬元加碼的匿名收藏家贏得，當拍賣師奧利弗·巴克(Oliver Barker)敲下槌子時，拍賣廳內爆發出熱烈掌聲。

由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬...
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

另外，由義大利現代藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，旨在諷刺極端財富差距。

卡特蘭對其作品的諷刺意涵曾有經典譬喻：「不管你吃200元的午餐，還是2元的熱狗，最後在馬桶上的結果都是一樣的。」蘇富比則形容該作品是「對藝術創作與商品價值碰撞的尖銳評論」。

