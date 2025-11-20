AI榮景 科技巨擘一邊加碼投資一邊卻大量裁員 可能成遊戲規則

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
科技巨擘獲利佳且以10億元計數手筆投資人工智慧(AI)，同一時間卻一波波大幅裁員。圖為示意圖，非文中所稱公司。(路透)
科技巨擘獲利佳且以10億元計數手筆投資人工智慧(AI)，同一時間卻一波波大幅裁員。圖為示意圖，非文中所稱公司。(路透)

華盛頓郵報18日報導，Meta、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet等科技巨擘獲利佳且以10億元計數手筆投資人工智慧(AI)，同一時間卻一波波大幅裁員，如此趨勢獲得其他產業密切關注，大型科技公司向來被視為引領風潮的革新先鋒，可能訂定其他產業起而效尤的遊戲規則。

在科技界任職逾十年的44歲西雅圖居民恩格勒(Casey Engler)7月間被微軟裁員，除了內心受到衝擊，還體認在裁員潮期間找工作的困難。他說：「當下第一個感受是驚訝與難過，思考著如今處境跟其他人一樣，到底該怎麼辦。」

矽谷掀起前所未見的人工智慧蓬勃發展榮景，AI研發獲得10億元計數資金投入，大型科技公司獲利持續走高，最新一季表現超出華爾街預期。今年大型科技公司總共宣布為AI基礎建設投資3750億元，持續擴展數據中心。

但獲利增加、AI投資金額刷新紀錄的同時，科技界不斷裁員。人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas統計顯示，今年以來科技公司裁員14萬1000人，比去年同期增加17%。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，過去兩年裡，全國科技員工縮水約3%，加州科技員工則減少19%。

經濟學者與產業分析師說，科技公司面對即將到來的AI時代，現正重新思考如何提升員工效率以及建立能夠更快行動的企業架構。科技公司在疫情期間大規模招兵買馬，後來紛紛裁撤人手，企業執行長如今面臨精減人力的壓力，這股趨勢可能改變職場環境。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)資深研究員穆羅(Mark Muro)指出，科技產業正在體驗人工智慧科技及人工智慧如何改變企業，其他產業都在密切關注。他說：「這可能是一個訊息，代表AI可能如何改變其他產業。」

柏克萊加大(University of California Berkeley)經濟教授莫雷蒂(Enrico Moretti)說，受到AI發展與疫情過後影響，科技產業正經歷20年來最大轉變。投資機構艾維克(Evercore)資深主任馬赫尼(Mark Mahaney)說，科技公司之前的企業文化是「不計成本追求成長」，現已改弦易轍。

