聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

編譯莊瑞萌／綜合報導
德州州議會8月通過，並由州長艾伯特簽字生效的德州國會選區重畫法，18日遭到聯邦法官推翻，產生混亂。(美聯社)
聯邦地方法院18日裁定，禁止德州在2026年期中選舉中使用爭議性的新版國會選區地圖，重挫總統川普為鞏固共和黨國會優勢所做的選區重畫布局。聯邦法院認定，德州在夏季倉促重繪選區的做法涉及種族性操控，恐削弱非裔與西語裔選民權益。對此，德州州長艾伯特(Greg Abbott)18日晚立即上訴至最高法院。此案打亂共和黨及川普的2026期中選舉的國會布局，全國國會選區重畫爭議再度升溫動盪。

美聯社報導，這項裁決對川普為共和黨營造更有利選舉版圖的急切行動造成打擊。由三名聯邦法官組成的合議庭以2比1裁定支持反對者意見，認為德州在夏季罕見地重新畫分選區的行動，將損害非裔與西語裔居民權益，而這份裁決則由在川普首任期內獲提名任命的聯邦地方法官布朗(Jeffrey V. Brown)撰寫。

裁決寫道，「此案的公眾看法是關於政治。可以肯定的是，政治在繪製2025年地圖時發揮了作用，但它遠不止於政治。實質證據顯示，德州對2025年地圖進行了種族傑利蠑螈(racially gerrymandered，也就是不公平畫分選區。)」德州的舉動引發了全國性的選區重畫戰，密蘇里州和北卡羅來納州也跟進了新的地圖，各自增加了一個共和黨席位。

為抵銷德州國會選區重畫帶來的共和黨國會人數優勢，加州選民11月成功通過加州國會選區重畫案，民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)在X上慶祝聯邦法院對德州重畫案的裁決稱，「川普與艾伯特玩火自焚，而民主贏了。」

德州的共和黨人堅稱，他們繪製新地圖僅僅是為了黨派利益。最高法院曾在2019年裁定，黨派傑利蠑螈是一個政治問題，不應由聯邦法院裁決。如果該裁決維持有效，德州將被迫在明年的期中選舉中，使用由共和黨控制的州議會在2021年繪製的地圖。

代表在新德州地圖爭議中爭取少數族裔選民權益的民主黨律師事務所Elias Law Group的合夥人卡納(Abha Khanna)表示，「今天的裁決是投票權的一次關鍵勝利，也是對德州公然企圖稀釋拉丁裔和非裔選民政治權力的有力斥責。」

不過艾伯特仍指出，「州議會重畫了我們的國會選區，是為了更好地反映德州人保守的投票偏好，沒有其他原因。」

