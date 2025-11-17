國際教育協會：大學今秋國際新生 同比減少17%

「國際教育協會」17日報告指今秋入學的國際學生受簽證嚴審之故，比去年人數減少17%。圖為加州史丹福大學校區。(美聯社)

非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)17日公布報告指出，針對全國825所大學與學院的調查發現，川普 政府對國際學生簽證 祭出限縮之後，美國大學今秋新註冊的國際學生人數比一年前同期減少17%，整體國際學生人數則比一年前同期下降1%。

華盛頓郵報17日報導，川普政府對外國學生推出的限縮措施，包括針對19個國家發布旅遊禁令、要求學校為外國學生設定人數限制、暫停學生簽證申請面談、對學生簽證申請加強社群媒體審查，留學生涉及犯罪、逾期居留或參與支持巴勒斯坦抗議則學生簽證遭到取消。

教育部發言人本月稍早發表聲明說，大學既然拿到納稅人稅金的補助，應該以增加美國學生發展機會列為優先，政府希望確保到美國留學的外國學生必須尊重美國「法律、價值與國家利益」。

國土安全部用來追蹤外國學生與交流學者的資料庫「學生和交流訪問者信息系統」(Student and Exchange Visitor Information System)顯示，受到旅遊禁令影響的國家，2025年10月持學生簽證入美人數較一年前同期明顯下降；若以國家區分，俄羅斯留學生減少7%，中國留學生 減少6%，印度學生減少3%。

報導指出，不少專家估計，留學生人數明年將持續減少，因為許多外國學生決定轉往其他國家求學。根據「通用申請」(Common Application，CommonApp)大學申請應用平台統計，截至今年11月1日為止，申請明年在美國大學就讀的國際學生人數，較一年前同期減少大約9%，亞洲與非洲地區學生人數縮水幅度最大，但美國國內的申請人數則上漲7%。

波士頓學院(Boston College)國際高等教育教授葛萊斯(Chris Glass)指出，國際學生不只為學校帶來學費收入，流失國際學生對美國身為全球人才、科學與創新中心的地位來說，還將造成策略受挫。

教育專業機構「國際教育工作者協會」(NAFSA: Association of International Educators)17日指出，新註冊國際學生人數減少將讓美國損失近11億，衝擊2萬3000個就業機會。