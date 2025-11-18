川普推「FIFA PASS」 買世界盃門票優先獲簽證面談資格

川普總統(前)17日在橢圓形辦公室與國際足總主席英凡提諾(後左一)及國務卿魯比歐(後中)，宣布推出「FIFA PASS」系統的優先簽證計畫。(美聯社)

川普 總統17日在橢圓形辦公室與國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)一同發言時透露，他正推出「FIFA PASS」系統，只要是購買明年在美國舉行的FIFA世界盃 門票的國際旅客，就有機會在世界各地的美國大使館優先獲得簽證 面談資格。

據報導，「FIFA PASS」的PASS其實是「優先預約排程系統」(prioritized appointments scheduling system)的縮寫。旅客可以在「FIFA入口網站」(FIFA portal)申請簽證，透過該網站有助於他們在國務院優先安排簽證面談。

明年世界盃將在加拿大、墨西哥、美國舉行104場比賽，川普已將其列為首要任務，17日表示強烈鼓勵來美國看世界盃的旅客立即申請簽證，「我已經指示我的政府竭盡全力，確保2026年世界盃取得空前成功。我認為這將是最偉大的一屆世界盃，而且門票銷售正在創造紀錄。」

隨著世界盃臨近，英凡提諾頻繁出入白宮，並與川普建立了密切關係。他告訴記者，國際足總預計將有500萬至1000萬來自世界各地的球迷會到美國觀看世界盃賽事；全球將有60億人觀看世界盃，其中10億人將觀看12月5日在華府甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行的世界盃抽籤儀式。「有了FIFA PASS，我們可以確保所有購票的真正球迷都能以最佳狀態前來觀看世界盃，從辦理簽證到入境全程無憂。」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)則說國務院已向世界各地增派了400多名領事官員，以應對簽證需求，某些國家的領事官員人數甚至翻倍，而在全球約80%的地區，欲來美的旅客可以在60天內獲得簽證預約，相較之前需要半年甚至更長的時間。魯比歐補充：「如果您還沒有申請，請不要等到最後一刻。門票不是簽證，它不能保證您入境美國，但它可以保證您獲得快速預約。使用FIFA PASS的旅客的審查將與其他所有人相同，唯一的區別是我們將優先處理他們的申請。」