我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

社區巡邏、吹哨…芝加哥民眾反制追捕移民

編譯中心╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)

川普政府持續加大力度在多個民主黨主政的大城市逮捕非法移民，不但派出國民兵，也在這些城市大舉掃蕩聚集不少非法移民的攤販區，紐約市、芝加哥等無一倖免。

在總統川普直接點名後，美國移民與海關執法局(USICE)人員過去兩個月在芝加哥逮捕多人，引發近千民眾上街抗議及爆發衝突。愈來愈多芝加哥居民加入行列，反抗這種他們視為種族主義的行為。

美聯社報導，他們閕始採取新的策略展開對抗，包括社區巡邏、快速反應小組、學校護送、買光攤販的商品、鳴笛、吹哨……等，芝加哥這種獨有的方式，吸引愈來愈多城市仿效。

這幾個月來，芝加哥居民一直用哨聲示警通報，通知大家移民執法人員來了，而吹哨的另一個作用就是吸引人圍觀、拍攝或批評執法人員，讓對方不敢輕舉妄動。

最先提出用哨子這個概念的社會活動人士恩里克茲(Baltazar Enriquez)說，民眾沒有槍也反對暴力，唯一有的是哨子，已經成為一種保護人們免遭綁架及非法逮捕的方法。他的組織「小村莊社區委員會」(Little Village Community Council) 也成立志工步行小組，負責護送無證移民的孩子們上學。

另一個社會活動人士羅薩萊斯(Rick Rosales)則透過臉書，動員他的自行車倡權組織成員，買光街頭攤販的商品，在降低攤販留在戶外被捕風險的同時，也支持他們的生計。

屬美國第三大城市的芝加哥有270萬人口，其運作方式像是由許多保留著中西部風格的小鎮組成的。人們通常認識自己的鄰居且樂於助人，正是這點讓消息傳播迅速。

川普的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)承認，芝加哥居民非常了解自己的權利，以至執法人員的逮捕行動都十分困難。

雖然已有鄉金3200人被捕， 且部分國民兵將撤離芝加哥，但是國土安全部 (DHS) 重申，在芝加哥的移民執法行動不會結束。

社會活動人士恩里克茲用橙色哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(美聯社)
社會活動人士恩里克茲用橙色哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(美聯社)
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)
芝加哥社區活動人士用哨子示警，通知大家移民執法人員來了。(路透)

芝加哥 非法移民 川普

上一則

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

下一則

羅德獎學金公布32人名單 至少2亞裔 康州Wang、南加州Tran

延伸閱讀

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中
讓非法移民自願遞解 ICE花招百出

讓非法移民自願遞解 ICE花招百出
移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮
警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法

警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉