掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

夏洛特市民眾15日抗議聯邦移民執法。(美聯社)

美國海關與邊境保護局(USCBP)連續兩天在北卡 州最大城市夏洛特(Charlotte)大舉逮捕非法移民 。在15日逮捕多人後，16日繼續在教堂、公寓大樓以及商店附近搜捕，指揮行動的CBP官員表示已逮捕了80多人。

美聯社報導，儘管這個民主黨城市的社區領袖強烈反對，而且全市犯罪率呈下降趨勢，但川普政府仍將這個城市，列為芝加哥 之後的最新目標。

負責這次行動的，正是早前在洛杉磯及芝加哥，指揮數百個執法人員大舉掃蕩的CBP指揮官博維諾(Gregory Bovino)。他在 X平台發布了一些行動照片，指稱逮捕的是「犯罪非法外國人」，包括一名涉嫌酒後駕車的男子。

國土安全部(DHS)助理部長麥勞克林(Tricia McLaughlin)發聲明指，這個代號為「夏洛特之網」(Operation Charlotte's Web)的行動，之所以將重點放在北卡州，是因為該州有市郡實行「庇護政策」，限制了地方當局與移民執法人員的合作，讓犯罪非法移民藉此湧入北卡州。

聲明直指北卡州未執行的拘留令多達1400件，導致犯罪非法移民在此逍遙法外；同時強調會增撥資源加強「夏洛特之網」行動。

然而這次行動立即引發人們的擔憂及質疑，包括被捕者被關押在哪裡、行動持續多久、執法人員會採取哪些策略等。因為這些策略一直遭批評具有侵略性及種族歧視。

特別是早前在洛杉磯及芝加哥指揮行動的博維諾，由於使用武力，除遭兩地的民主黨人抨擊煽動社區緊張外，甚至遭到訴訟。

博維諾是加州埃爾森特羅(El Centro)邊境巡邏隊負責人，他跟川普政府其他官員一樣，聲稱採取的策略是應對日益增長威脅的恰當做法。

為拉丁裔社區提供服務的非營利組織Camino表示，現在已有不少人害怕出門、上學、就醫或上班。社區組織CharlotteEast 也說，收到民眾遭截查的許多報告，執法人員的目標顯然集中在教堂、公寓大樓及商店等。