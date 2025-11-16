維護道路與交通安全 各州紛藉助AI系統

聖荷西市府官員，展示一台小型偵測攝影機如何發現路上坑洞。（美聯社）

美國許多公路都年久失修，各大城市與州政府紛紛藉助人工智慧(AI )來加強交通安全，透過此一科技來辨識需要修補的公路與危險的路段。

以夏威夷 為例，當地官員為減少最近顯著攀升的交通死亡事故，免費贈送駕駛人1000具行車記錄器。這些行車記錄器會透過AI來自動檢查公路護欄、交通標誌、路面標示，辨識哪些是需要緊急修補的地方，然後通知道路維護人員。

在夏威夷這項名為「眼睛看路」(Eyes on the Roads)的計畫下，當地的駕駛人只要加入該計畫，就可免費獲得一部價值499元的行車記錄器。參與該計畫的夏威夷大學工程助理教授羅傑‧陳(Roger Chen)表示，夏威夷受到空間與地形上的限制，公路不易維護，維護公路設施是一項艱鉅的任務。他指出，此一計畫是利用AI能夠偵測地面掉落物與路面上掉漆的交通標誌，尤其重要的是能夠辨識受損的公路護欄。今年到10月止，夏威夷共發生106件交通死亡事故，已超過去年全年的數字。

與此同時，加州聖荷西在道路清掃車與取締違規停車的執法車上裝設攝影機，用來偵測路面坑洞與路面掉落物，頗有成果。該市官員表示，這套系統能夠辨識97%的坑洞。聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，如果設立一個AI平台，讓各城市能夠分享道路影像，成效會更好。

此外，德州 也藉助AI系統，透過參與計畫的駕駛人行車記錄器與手機來改善交通安全。還有多州也利用AI來檢查公路交通標誌與監測交通壅塞情況。

不過並非所有改善公路安全的AI系統都需要用到攝影機。設於麻州的劍橋行動遠距傳輸公司(Cambridge Mobile Telematics)開發出「街景」(StreetVision)系統，能夠以手機資訊來辨識危險的駕駛行為。例如德州當局就是利用「街景」與其他設備，來辨識可能發生危險的路段與需要維護的道路交通標誌。