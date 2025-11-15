我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

購物季風潮仿效拉布布 搶推盲盒玩具

編譯周芳苑／綜合報導
位於紐約時報廣場的「名創優品」零售店出售各種「盲盒」產品。(路透)
位於紐約時報廣場的「名創優品」零售店出售各種「盲盒」產品。(路透)

就在中國潮流娛樂文化公司泡泡瑪特(Pop Mart)正版「拉布布」(Labubu)被人瘋搶時，零售及玩具業對手因應節日購物季推出低價、易買到的「盲盒」(blind box)玩具，搶搭拉布布7月起帶動的盲盒風潮。

路透報導，「盲盒玩具」通常採隱藏包裝，看不到裡面裝著什麼玩偶，誘使消費者不斷購買，直到找到心儀款式、或者收集到一整套玩偶才停止。

拉布布夏季掀起這股盲盒潮，隨著最近零售商敲定節日銷售計畫，其人氣更飆升。這些咧嘴笑的醜萌玩偶非常搶手，展售幾分鐘就被搶購一空，隨後在電子灣(eBay) 等二手交易網站，以高達數百甚至數千元的天價成交。

零售商和玩具業者搶搭盲盒熱潮。沃爾瑪(Walmart)等零售商最近的熱門禮品清單，便出現一批新的盲盒玩偶和集換卡牌，孩之寶(Hasbro)、美泰(Mattel)等美國玩具業者也推出菲比精靈(Furby)、芭比娃娃(Barbie)等搶手玩偶的盲盒商品。

正版拉布布一物難求，但目標(Target)百貨店等熱門節日購物商店貨架上，擺滿以神祕包裝紙包裹的盲盒商品；零售商、製造商和分析師預計，這些玩具將在今年節期大賣，價格低能激發人們購物欲，而且老少皆宜。

市場研究公司Circana美國玩具業顧問萊內特(Juli Lennett)說，今年盲盒玩具銷量持續成長；消費者不會只買一個，而是買10個、30個，有一種追逐的樂趣。

萊內特說，許多玩具在中國製造，玩具價格隨著關稅上漲而逐月走高，但是許多盲盒玩具價格仍屬大眾化，是搶手的聖誕小禮物。

盡管盲盒玩具受歡迎，對推動整體假期消費的影響恐怕有限；不過，有些玩具零售商如Miniso、 Ohku以及總部位於加拿大的Showcase等卻業績可期。Showcase銷售正版拉布布盲盒，在全美有41家門市，Showcase 執行長庫爾卡尼(Samir Kulkarni)說，拉布布的對手迷你天使男孩公仔Sonny Angel也有盲盒商品，預計12月到貨；盲盒將大流行，成為玩具和收藏品銷售最大類別。

零售商 芭比 泡泡瑪特

上一則

南卡酒吧350人同學會爆槍擊 4死15傷

下一則

華州長者確診禽流感 9個月來感染首例

延伸閱讀

仿效Labubu 美零售及玩具業搶推盲盒

仿效Labubu 美零售及玩具業搶推盲盒
承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償
安慰劑盲盒（八）

安慰劑盲盒（八）
喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身