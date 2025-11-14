申請房貸620分信評門檻 房利美本周末起取消

房貸機構房利美取消房貸申請者信用評分最低為620分的要求，圖為房利美位於華盛頓的總部。(美聯社)

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)宣布，透過自動化貸款 審批系統(Desktop Underwriter)提交貸款申請，將取消最低620信用評分的要求，這項改變本周末即將生效。新聞周刊13日分析，房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)多年前就已採取類似措施，今後將有更多民眾符合房貸申請資格。

研究發現，「房屋抵押貸款披露法」(Home Mortgage Disclosure Act)數據顯示，信用評分是民眾申請房貸遭拒的主要原因之一，取消信評分數能讓民眾更容易實現買房夢想。

理財網站Bankrate金融分析師凱特 茲(Stephen Kates)受訪時說，規定調整之前，619分信用評分將導致自動喪失資格，不管申請人整體財務狀況如何，如今619分信用評分的民眾將有機會申請到貸款。

房地產資訊網站Realtor.com資深經濟學家克里米爾(Jake Krimmel)表示，這項改變將帶來「微小的正向需求衝擊」，特別集中於入門級的房地產市場。

克里米爾說，房價 較負擔得起的都會區以及價格較低的地段，估計都將出現購買力獲得提升的現象，包括信用分數較低買家集中的地區以及信用評分經常不到620分的南部地區。

不過，克里米爾指出，放寬貸款門檻、在房價較負擔得起的市場刺激需求，恐將讓房價再次推高，最後導致某些應該因為政策改變而受惠的美國人，再次變得買不起房子。

凱特茲指出，房利美規定改變真正造福的對象，其實是信用評分剛好低於620分，但整體財務狀況相對穩健的消費者。

凱特茲說，房屋價格與房貸利息依然處於歷史高點，想要買房子的民眾若要存夠首付款(down payment，又稱頭期款)且每月償還房貸，依然形成挑戰，不管信用評分高低。