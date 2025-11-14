全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關

阿拉巴馬州監獄的毒藥注射室。全美今年迄今已執行41起死刑，次數之多，為十餘年來僅見。(美聯社)

全美今年迄今已執行41起死刑 ，預計年底前還有六件要執行(13日在奧克拉荷馬州最後一刻獲減刑的受刑人)，次數之多，為十餘年來僅見。

司法統計局(Bureau of Justice Statistics)及死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)數據指出，自2012年有43人被執行死刑之後，每年處決的死囚逐漸減少，在疫情期間更經歷一段低谷期，但之後逐年回升。

2021年執行死刑11次，2022年18次，2023年24次，2024年25次。

是什麼因素導致今年死刑執行數字激增？哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)採訪了多名刑事司法專家，均認為箇中原因錯綜複雜，但黨派政治壓力以及暫緩執行期屆滿都是主要因素，但與民眾是否支持死刑的態度並無明顯關聯。

非營利組織「死刑資訊中心」執行長馬赫(Robin Maher)指出，黨派的「政治博弈」是死刑執行數字增加的主要因素。

她表示，「本屆政府毫不掩飾強烈支持判處及執行死刑，對於一些官員，尤其是共和黨人來說，這讓他們更偏向安排執行死刑來迎合本屆政府。」

數據顯示，今年執行死刑的11個州，包括阿拉巴馬、亞利桑納、佛州 、印第安納、路易斯安納、密西西比、密蘇里、奧克拉荷馬、南卡羅來納、田納西及德州；當中只有亞利桑納是民主黨執政，而佛州今年已執行15起死刑，是各州之冠。

川普1月重返白宮 後即簽署行政命令，鼓勵全國各州檢察長及地區檢察官更積極求處死刑，尤其當犯罪者是無證移民，又或涉及殺害執法人員。行政命令指出，對於犯下令人髮指罪行的人來說，死刑是「威懾及懲罰的重要工具」。但許多研究都質疑「死刑能有效威懾暴力」的理論。

也有專家認為，政治立場並非執行死刑增加的唯一因素，許多州在長期暫緩執行後，依法在期滿後必須執行處決，亞利桑納州就是這個原因。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)在回覆CBS詢問時，重覆川普說法「死刑是對最令人髮指罪行的唯一恰當懲罰。」