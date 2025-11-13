我的頻道

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

編譯盧炯燊／綜合報導
95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)
95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

高齡95歲的「股神巴菲特(Warren Buffett)宣布，將他近1500億元遺產加快捐贈給三名子女的基金會，讓他們每年可發放五億元行善。

綜合CNBC等媒體報導，巴菲特在傳統感恩節前夕致股東信透露，他會在年底退休前幾個星期內，向四個家族基金會捐贈超過13億元繼續作為慈善工作；同時會加快將他約值1490億元的遺產贈與三名子女。

四個家族基金會分別是蘇珊‧湯普森‧巴菲特基金會(Susan Thompson Buffett Foundation)、舍伍德基金會(Sherwood Foundation)、霍華德‧巴菲特基金會(Howard G． Buffett Foundation)及NoVo基金會。

巴菲特解釋，三名子女霍華德(Howard)、蘇西(Susie)及彼得(Peter)都已六、七十歲，此時贈與遺產給三人的基金會，是希望他們能夠有時間處理自己的資產。

值得留意的是，巴菲特直到去年給股東的公開信裡，仍然承諾會將99％以上的財富將捐給慈善機構。不過他現在表示，以前各種雄心勃勃的捐贈計畫後來證明行不通，所以他會把多數財富交給子女的基金會，讓他們每年可發放五億元。

巴菲特會在今年底前將他在旗下投資公司波克夏(Berkshire Hathaway)的執行長職務，交棒給亞伯(Gregory Edward Abel)，而巴菲特會繼續擔任董事長。同樣「股神」自1965年開始，給股東撰寫的公司年度信工作，也由亞伯接手。

巴菲特在這最後一封給股東公開信裡，談到不少重點，其中罕見談到自己的健康狀況，表示自己整體感覺良好，儘管高齡影響他的平衡能力、視力、聽力和記憶力，但每周五天都去辦公室，跟一群很棒的人才一起工作。

「股神」對他退休後，波克夏的未來前景仍抱樂觀，因為他將繼續持有「相當數量」的股票，直到股東對亞伯感到滿意為止，認為這種信心應該很快就能建立起來。

