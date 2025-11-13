停止鑄造 1分錢硬幣走入歷史

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
俗稱「便士」的1美分硬幣走入歷史，財政部司庫畢治手持最後一枚「便士」。(路透)
俗稱「便士」的1美分硬幣走入歷史，財政部司庫畢治手持最後一枚「便士」。(路透)

有鑑於於1分硬幣的重要性日益下降，美國鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後，宣布停產；1美分硬幣從此走入歷史。

鑄幣局自1793年、國會通過「鑄幣法案」第二年起，持續生產1分硬幣(俗稱便士Penny)，它是美國最小面額硬幣。但鑄造1分硬幣成本一路攀升至將近4分錢；在21世紀經濟環境下，也不再是金融交易必需品。

面對硬幣成本持續攀升，市面流通的數十億枚1分硬幣逐漸失去價值，川普總統第二任政府上任後，隨即下令停止鑄造1分硬幣。2月他發文寫道：「美國鑄造的1美分硬幣，成本遠不止2美分，太浪費了！」

財政部司庫、鑄幣局負責人比奇(Brandon Beach)12日在費城見證1分硬幣最後一次生產。財政部預計，停止生產1分硬幣，每年可節省5600萬元材料成本。不過相較起來，生產1分錢的成本與價值仍優於5分鎳幣；5分鎳幣生產成本接近14美分。更加小巧的10分硬幣生產成本不到6美分，25分硬幣生產成本接近15美分。

美聯社報導，盡管1分硬幣逐漸失去價值，許多人仍對收集1分硬幣情有獨鍾，甚至認為能帶來好運。隨著硬幣供應短缺和1分錢停產臨近，最近幾周有零售商擔憂表示，停產過程太過突然，聯邦政府也沒有就如何處理顧客交易提供任何指引。

全國便利商店協會萊納德(Jeff Lenard)10月表示，「廢除1分硬幣倡議了30多年，但現在這種做法並非我們所願。」有些店家為了避免少找零錢給客人，把價格往下取整數；有些直接要求顧客備妥零錢。也有店家發揮創意，提供免費飲料等獎品，換取一堆1分硬幣。銀行則開始實行硬幣配給制。

收藏家和歷史學家認為，無論面值如何，1分錢可以追溯到200多年前，是重要歷史紀錄。研究硬幣歷史的休士頓大學教授霍爾特(Frank Holt)惋惜表示，「我們曾經在1分錢硬幣上刻出格言，用它來紀念我們認為很重要的逝者。1分硬幣反映出美國的政治、宗教、藝術、自我認知、理想和抱負。」

