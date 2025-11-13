兆彩周五開獎 頭獎逼近10億元 連續39次未開出

我的頻道

編譯中心／綜合報導
加州這家便利商店去年開出「兆彩」頭獎，14日要開獎的「兆彩」頭獎逼近10億元大關。(路透)
加州這家便利商店去年開出「兆彩」頭獎，14日要開獎的「兆彩」頭獎逼近10億元大關。(路透)

多州樂透「兆彩」(Mega Millions)頭獎正逼近10億元大關，原因是11日的開獎無人中得最大獎。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據兆彩官方表示，14日開獎的頭獎估計金額為9.65億元 ，這是自該彩券於2002年開辦以來的第八大獎金。若選擇一次性領取，現金總額約為4.453億元。

11開出的中獎號碼為10、13、40、42、46，以及兆彩球(Mega Ball) 1。這已是連續39次無人中得頭獎。

雖然沒有人中所有號碼，但有三張彩券贏得了第二級獎項，其中一張贏得500萬美元，另外兩張各贏得300萬美元。中得任何獎項的機率為23分之1，而中得頭獎的機率則為2億9050萬分之1。

兆彩在今年4月進行遊戲規則調整，將每張彩券的價格提高一倍以上，但中獎機率略有提升。每張彩券的價格為5 元，並包含2倍、3倍、4倍、5倍與10倍的倍數選項。

每張彩券收入的一半留在銷售所在州。以喬治亞州為例，根據喬治亞樂透局資料顯示，自該州推出樂透以來，樂透基金已為教育貢獻超過298億元，幫助了數百萬名從學前班到大學的學生。

兆彩目前在45個州、華盛頓特區及美屬維京群島銷售，是全美最廣泛參與的多州聯合樂透，也是唯一曾出現七次超過10億元頭獎的樂透。最近一次超過10億元的中獎發生在去年12月，當時中獎者在稅前領到12.69億元。目前的最高紀錄為16億元，於2023年由佛羅里達州一位匿名中獎者奪得。

中獎獎金必須透過各州的樂透辦公室領取，並需繳納聯邦及州稅。一些州允許中獎者保持匿名。

「兆彩」頭獎逼近10億元大關，如果開出樂透，一次性領取現金總額約為4.45億元。...
「兆彩」頭獎逼近10億元大關，如果開出樂透，一次性領取現金總額約為4.45億元。(美聯社)
「兆彩」頭獎逼近10億元大關，如果開出樂透，一次性領取現金總額約為4.45億元。...
「兆彩」頭獎逼近10億元大關，如果開出樂透，一次性領取現金總額約為4.45億元。(美聯社)

兆彩 喬治亞州 佛羅里達州

