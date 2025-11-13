我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

阿帕拉契地區 全球最危暴雨熱點 肯州、西維州交界位災區「靶心」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加；圖為示意圖。（美聯社）
全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加；圖為示意圖。（美聯社）

華盛頓郵報12日報導，全世界最危險的暴雨熱點就在美國，阿帕拉契地區受到極端降雨及洪水威脅逐漸增加，其中包括某些全國最貧窮社區，藥物濫用問題氾濫，地方面臨人口外流、產業衰退等衝擊之苦；肯塔基州西維吉尼亞州交界處堪稱阿帕拉契洪災的「靶心」，2004年以來最常被聯邦緊急事故管理總署(FEMA)列為洪水災區的全國16個郡縣裡，肯州占了11個。

西維州麥克道維爾郡(McDowell County)73歲居民卡蘿‧萊斯特(Carol Lester)記得1977年遇到大洪水時帶著年齡還小的孩子翻山越嶺逃難，2001年與2002年暴雨成災導致社區嚴重受創，但她與丈夫住了超過半世紀的房子則幸運躲過一劫。

今年2月，塔格福克河(Tug Fork River)因為連日豪雨，河水從原本平靜的6.8呎在10小時內漲至22.7呎，連支流水面都高過河堤，萊斯特形容水聲彷彿「魔鬼與惡魔在咆哮」，朋友協助她與丈夫即時逃命，「我這輩子從來沒有這麼害怕過」。

萊斯特說：「下一次再發生洪水，社區恐怕沒有房子能夠保住。」

根據「整合水汽輸送」(integrated vapor transport)分析，最近數十年地球上絕大多數地區都出現溫度上升、風向改變的狀況，可能釀成洪災、破壞力道更強的暴雨發生機率提高，美國東部、加州某些地區以及內山脈西部(Intermountain West)幾州面臨挑戰都一樣，不過位於美西、東北部的某些暴雨熱點分布於較為富裕的地區，房屋與商店較為分散，遭遇嚴重風暴時較有抵抗能力。

阿帕拉契中部受到山區地形影響，加上居民普遍貧窮、基建設施沿著蜿蜒水道興建，讓防災準備變得困難，災後重建更面臨嚴重挑戰。

北美東部的暴雨熱點區域從佛羅里達州延伸到紐芬蘭大約2000哩，涵蓋大約1億3100萬人口。

西維吉尼亞州 加州 肯塔基州

上一則

兆彩周五開獎 頭獎逼近10億元 連續39次未開出

下一則

停止鑄造 1分錢硬幣走入歷史

延伸閱讀

聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點

聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點
全球最危險暴雨熱點在美 阿帕拉契地區降雨洪水威脅日增

全球最危險暴雨熱點在美 阿帕拉契地區降雨洪水威脅日增
強寒來襲 2億人迎今冬初雪 中西部、東北部、南部急凍

強寒來襲 2億人迎今冬初雪 中西部、東北部、南部急凍
南加本周迎暴雨 11/13是降雨高峰

南加本周迎暴雨 11/13是降雨高峰

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉