我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

投資理念到95歲也不過時 股神巴菲特緊跟「這5檔」股票

編譯周芳苑／綜合報導
股神巴菲特的投資理念永不過時。(美聯社)
股神巴菲特的投資理念永不過時。(美聯社)

現年95歲的股神巴菲特(Warren Buffett)預訂年底退休，他的投資理念永不過時，那就是：緊抓著擁有強大管理團隊、行業領先地位、穩定收入和良好獲利的公司。

進入後巴菲特時代，審視投資組合時仍不妨以下列五檔股票作為絕佳起點。

第一：美國運通American Express( 股票代號AXP)

波克夏持有這家信用卡巨頭22%股份，持有威士卡(Visa) 、萬事達卡(Master)這兩家信用卡公司的股份僅0.4%。

巴菲特對美國運通情有獨鍾有兩大原因。第一是有獨特市場地位，藉由企業信用卡帳戶以及金卡、白金卡個人信用卡帳戶而服務富裕客戶，所提供的獎勵和福利非他人能比，得以將白金卡年費提高到895元。其次，美國運通提供個人貸款服務，第三季貸款利息收入達59億7000萬元。

第二：亞馬遜(AMZN)

巴菲特投資亞馬遜的時機較晚，但對這筆投資非常滿意。亞馬遜有龐大的電子商務部門和行業領先的雲端運算部門，正合巴菲特的心意。

亞馬遜的國際和北美銷售額高達1471億6000萬元，利潤率僅4%。亞馬遜網路服務(Amazon Web Services,AWS)第三季營收330億元，利潤率高達34.6%，是獲利能力強且逐季成長的公司。

第三：蘋果(AAPL)

蘋果在波克夏投資組合中占最大持股比率，約24.1%。

蘋果最大產品iPhone的2025年第四季銷售額達490億元，占蘋果總銷售額近三分之一；利潤豐厚的服務部門App Store、Apple Pay、Apple Music和Apple TV也不容忽視，第四季創造287億元收入，年增15.1%。

蘋果營收連續幾年停滯不前，下半年有所改善，年營收首破4000億元大關。

第四：克羅格(KR)

這家連鎖超市相對不引人注目，卻是典型的防禦型投資。即使通貨膨脹加劇或經濟情勢不穩定，人們仍要買食品雜貨，所以波克夏投資組合包含5000萬股克羅格股票。

克羅格在全美有2700多家門市，旗下有克羅格 (Kroger)等諸多品質，還有40多家食品工廠生產低價自有品牌商品，利潤率更高。

第五：石油公司雪佛龍(CVX)

巴菲特看好能源股，而雪佛龍是波克夏持股最多的能源股之一，約1億2200萬股，占該跨國能源公司6%股份。

盡管油價下跌且全球局勢緊張，雪佛龍2025年股價仍上漲7%。第三季石油產量創歷史新高，但礙於油價走低，營收衰退。不過長遠來看仍是穩健的投資。

巴菲特 亞馬遜 波克夏

上一則

強寒來襲 2億人迎今冬初雪 中西部、東北部、南部急凍

下一則

「3次被救」巴菲特勉投資人：別因錯誤自責 改進不嫌晚

延伸閱讀

巴菲特年度股東信：細數盲腸炎經歷、財富規畫和人生哲理

巴菲特年度股東信：細數盲腸炎經歷、財富規畫和人生哲理
95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理
冒牌股神滿天飛 波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

冒牌股神滿天飛 波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片
巴隆估算 波克夏上季可能又開始賣蘋果持股

巴隆估算 波克夏上季可能又開始賣蘋果持股

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣