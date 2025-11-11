中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

「神舟20號」三名中國太空人 原訂5日結束為期半年的太空任務，返回地球；但日前傳出他們的返航太空艙疑遭太空碎片撞擊，三名太空人被迫滯留「天宮太空站」。正在太空軌道上演的這場危機事件，已引起全球高度關注；眾多網友呼籲億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)和他的SpaceX 公司，比照3月自國際太空站救回兩位美國太空總署(NASA)太空人的行動，出手相救。

「神舟20號」是在4月24日從中國北部戈壁沙漠酒泉衛星發射中心升空，是中國載人太空工程第35次飛行任務。陳東、陳忠瑞和王杰目前滯留的天宮太空站，是中國2021年發射、全球唯一由單一國家營運的太空站；站內通常容納三名太空人；由於「神舟21號」另外三名太空人已於1日抵達，準備交接輪替，所以目前天宮太空站共有六名太空人。

紐約時報及英國衛報報導，中國官方5日證實，執行「神舟20號」任務的指揮官陳東、太空人陳忠瑞和王杰，原訂5日飛返內蒙古東風著陸場；但他們的飛船在過去六個月的軌道對接過程中，可能遭到太空碎片撞擊損壞，目前正在評估影響及相關風險，3名太空人將延後返回地球。

太空碎片是數十年來太空任務和火箭發射產生、漂浮在地球周圍的太空垃圾，持續對太空船構成重大威脅。過去這十年，隨著SpaceX的「星鏈」，中國「千帆」、「國網」等大型衛星星座部署，太空碎片碰撞機率進一步上升。

這起事件在社群媒體引發高度關注，大家紛紛提及馬斯克的SpaceX公司，在美東時間3月18日以飛龍號(Crew Dragon)成功救回滯留太空287天的NASA太空人威廉斯(Sunita Williams)和威爾莫(Butch Willmore) 的「壯舉」。每日郵報(Daily Mail)報導，許多網友留言：「派馬斯克去！」、「受困太空，找誰求救？馬斯克和SpaceX！」

盡管民眾呼籲馬斯克參與救援，但專家指出，SpaceX的太空船與中國太空站系統不相容。中國太空分析師余軍(Yu Jun，音譯)則在微博發文表示，若太空船被認為不安全，當局已制定備用方案。

余軍解釋說，「神舟22號和長征2號F運載火箭已處於待命狀態，隨時準備在必要時將太空人接回地球」；「這是我們的備用機制」。