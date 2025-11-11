我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

記者胡玉立／綜合報導
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

「神舟20號」三名中國太空人原訂5日結束為期半年的太空任務，返回地球；但日前傳出他們的返航太空艙疑遭太空碎片撞擊，三名太空人被迫滯留「天宮太空站」。正在太空軌道上演的這場危機事件，已引起全球高度關注；眾多網友呼籲億萬富翁馬斯克(Elon Musk)和他的SpaceX公司，比照3月自國際太空站救回兩位美國太空總署(NASA)太空人的行動，出手相救。

「神舟20號」是在4月24日從中國北部戈壁沙漠酒泉衛星發射中心升空，是中國載人太空工程第35次飛行任務。陳東、陳忠瑞和王杰目前滯留的天宮太空站，是中國2021年發射、全球唯一由單一國家營運的太空站；站內通常容納三名太空人；由於「神舟21號」另外三名太空人已於1日抵達，準備交接輪替，所以目前天宮太空站共有六名太空人。

紐約時報及英國衛報報導，中國官方5日證實，執行「神舟20號」任務的指揮官陳東、太空人陳忠瑞和王杰，原訂5日飛返內蒙古東風著陸場；但他們的飛船在過去六個月的軌道對接過程中，可能遭到太空碎片撞擊損壞，目前正在評估影響及相關風險，3名太空人將延後返回地球。

太空碎片是數十年來太空任務和火箭發射產生、漂浮在地球周圍的太空垃圾，持續對太空船構成重大威脅。過去這十年，隨著SpaceX的「星鏈」，中國「千帆」、「國網」等大型衛星星座部署，太空碎片碰撞機率進一步上升。

這起事件在社群媒體引發高度關注，大家紛紛提及馬斯克的SpaceX公司，在美東時間3月18日以飛龍號(Crew Dragon)成功救回滯留太空287天的NASA太空人威廉斯(Sunita Williams)和威爾莫(Butch Willmore) 的「壯舉」。每日郵報(Daily Mail)報導，許多網友留言：「派馬斯克去！」、「受困太空，找誰求救？馬斯克和SpaceX！」

盡管民眾呼籲馬斯克參與救援，但專家指出，SpaceX的太空船與中國太空站系統不相容。中國太空分析師余軍(Yu Jun，音譯)則在微博發文表示，若太空船被認為不安全，當局已制定備用方案。

余軍解釋說，「神舟22號和長征2號F運載火箭已處於待命狀態，隨時準備在必要時將太空人接回地球」；「這是我們的備用機制」。

太空人 馬斯克 SpaceX

上一則

同性婚姻上訴案 最高法院拒絕重審

下一則

佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵

延伸閱讀

「MAGA鬥牛犬」重掌白宮預算管理局 助川普擴權

「MAGA鬥牛犬」重掌白宮預算管理局 助川普擴權
研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛
「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產
馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片

馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定