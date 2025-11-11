同性婚姻上訴案 最高法院拒絕重審

最高法院在2015年作出里程碑式裁決，將同性婚姻合法化時；德州州議會外的支持者手拿寫有「愛情，勝利」的標語牌。(美聯社)

肯塔基州 羅旺郡(Rowan County)前書記官戴維斯(Kim Davis)拒絕為同性戀 伴侶發放結婚許可，甚至因此入獄及須作出賠償，纏訟十年，她仍堅持上訴到最高法院。最高法院10日拒絕受理她的上訴，暫不檢討同性婚姻合法化的里程碑式裁決。

美聯社報導，最高法院在2015年就「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)作出里程碑式裁決， 以5︰4將同性婚姻合法化，但當時任職羅旺郡書記官的戴維斯拒絕給同性伴侶發放結婚許可，表示自己是基督徒，批准同性婚姻是違反宗教信仰。

肯州一名聯邦地方法院法官以戴維斯藐視法庭罪將她羈押收監，下令不得干擾同性結婚許可的發放。由於她的副手宣誓服從法庭命令，代她發放結婚許可，戴維斯獲得釋放，大批反對同性婚姻合法化的民眾在監獄外歡迎。

肯塔基州前書記官戴維斯因拒絕為同性戀伴侶發放結婚許可而入獄，圖為她2015年獲釋；但她仍堅持上訴，最高法院10日拒絕受理。(美聯社)

她的副手代她頒發結婚許可，但刪除她的名字，肯州議會後來通過了法律，將州結婚許可移除所有郡書記官的名字。

然而事情仍未了結，其中一對同性戀人提控戴維斯，聯邦地方法官裁定她要賠償36萬元及支付訟費。

戴維斯就此提出上訴，她的律師一再引用當時投反對票保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)的理據抗辯。湯瑪斯目前仍然在任，也是迄今唯一仍呼籲撤銷同性婚姻合法化裁決的大法官。

當時有四名投反對票的大法官，目前仍在任的還包括首席大法官羅伯茲(John Roberts)及艾里托(Samuel Alito)。羅伯茲2015年負責撰寫反對意見書，之後對此問題保持緘默；而艾里托立場已見鬆動，不再主張推翻該判決。

對於這次拒絕受理戴維斯上訴，大法官未有作任何說明。

戴維斯的律師暫未回應最高法院不受理的決定。人權運動(Human Rights Campaign)主席羅賓遜(Kelley Robinson)則歡迎最高法院不干預此案的決定，指最高法院明確表明，拒絕尊重他人的憲法權利，一定會有後果。