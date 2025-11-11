我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

同性婚姻上訴案 最高法院拒絕重審

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院在2015年作出里程碑式裁決，將同性婚姻合法化時；德州州議會外的支持者手拿寫有「愛情，勝利」的標語牌。(美聯社)
最高法院在2015年作出里程碑式裁決，將同性婚姻合法化時；德州州議會外的支持者手拿寫有「愛情，勝利」的標語牌。(美聯社)

肯塔基州羅旺郡(Rowan County)前書記官戴維斯(Kim Davis)拒絕為同性戀伴侶發放結婚許可，甚至因此入獄及須作出賠償，纏訟十年，她仍堅持上訴到最高法院。最高法院10日拒絕受理她的上訴，暫不檢討同性婚姻合法化的里程碑式裁決。

美聯社報導，最高法院在2015年就「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)作出里程碑式裁決， 以5︰4將同性婚姻合法化，但當時任職羅旺郡書記官的戴維斯拒絕給同性伴侶發放結婚許可，表示自己是基督徒，批准同性婚姻是違反宗教信仰。

肯州一名聯邦地方法院法官以戴維斯藐視法庭罪將她羈押收監，下令不得干擾同性結婚許可的發放。由於她的副手宣誓服從法庭命令，代她發放結婚許可，戴維斯獲得釋放，大批反對同性婚姻合法化的民眾在監獄外歡迎。

肯塔基州前書記官戴維斯因拒絕為同性戀伴侶發放結婚許可而入獄，圖為她2015年獲釋...
肯塔基州前書記官戴維斯因拒絕為同性戀伴侶發放結婚許可而入獄，圖為她2015年獲釋；但她仍堅持上訴，最高法院10日拒絕受理。(美聯社)

她的副手代她頒發結婚許可，但刪除她的名字，肯州議會後來通過了法律，將州結婚許可移除所有郡書記官的名字。

然而事情仍未了結，其中一對同性戀人提控戴維斯，聯邦地方法官裁定她要賠償36萬元及支付訟費。

戴維斯就此提出上訴，她的律師一再引用當時投反對票保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的理據抗辯。湯瑪斯目前仍然在任，也是迄今唯一仍呼籲撤銷同性婚姻合法化裁決的大法官。

當時有四名投反對票的大法官，目前仍在任的還包括首席大法官羅伯茲(John Roberts)及艾里托(Samuel Alito)。羅伯茲2015年負責撰寫反對意見書，之後對此問題保持緘默；而艾里托立場已見鬆動，不再主張推翻該判決。

對於這次拒絕受理戴維斯上訴，大法官未有作任何說明。

戴維斯的律師暫未回應最高法院不受理的決定。人權運動(Human Rights Campaign)主席羅賓遜(Kelley Robinson)則歡迎最高法院不干預此案的決定，指最高法院明確表明，拒絕尊重他人的憲法權利，一定會有後果。

大法官 同性戀 肯塔基州

上一則

發不發糧食券？這邊批准、那邊駁回…最高法院11日裁決

下一則

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

延伸閱讀

跟道奇教頭打賭賽跑 金慧成：我真的收到100元獎金

跟道奇教頭打賭賽跑 金慧成：我真的收到100元獎金
MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換

MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換
世界大賽G7／大谷續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

世界大賽G7／大谷續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」
MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定