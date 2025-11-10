化名讀紐約州大 奧克拉荷馬性罪犯潛逃13年被捕

被奧克拉荷馬州列為十大通緝犯之一的性罪犯南隆(中)潛逃13年，還化名進入紐約州立大學就讀，10月30日在紐約落網。(奧克拉荷馬州摩爾市警察局)

被奧克拉荷馬州 列為十大通緝犯之一的性罪犯南隆(Anthony Lennon)潛逃13年後，10月30日在紐約被捕。潛逃期間化名就讀坎頓紐約州 立大學(SUNY Canton)，而且還是高材生，有機會轉校到麻省理工學院 (MIT)。在他真正身分被揭破後，曾經教過他的教授大為震驚，表示難以相信。

南隆落網後，全國廣播公司新聞網(NBC News)訪問了SUNY Canton工程技術學院副教授艾頓(Rashid Aidun)。

這位教授說，南隆是個被視為前途無量的工程系學生，最後一次見到他是在一個星期前的課堂上。

艾頓說，化名為「賈斯汀‧菲利普斯」(Justin Phillips) 的南隆，當時一切如常，因此其真正身分被揭發後，「這簡直難以相信，每個人都感到震驚。」

他形容南隆是個「非常優秀的學生」，所有科目都獲得A；南隆落網時正校內攻讀一個為期四個學期的轉學課程，已經讀到第三個學期，目的是想轉到克拉克森大學(Clarkson University)或麻省理工學院。

艾頓說南隆的行為表現沒有任何可疑之處，並認為他是一位「積極好學、樂於助人的學生」。而他自己是從轉學計畫其他學生那裡得知南隆被捕消息。

他直言在最初的幾分鐘不知該如何反應，因為一切都來得太突然、太令人震驚了。

艾頓表示對南隆的學術背景也一無所知，直到他被捕後才知道他在2012年畏罪潛逃時，已在奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)取得電腦科學碩士學位，且正在攻讀博士。

奧克拉荷馬大學證實一名叫安東尼·南隆的男子，最後一次在該校註冊是在2008年秋季。除此之外，校方沒有提供更多細節。

現年44歲的南隆2008年首次被定罪，當時因持有兒童色情影像遭控五項罪名。根據法庭紀錄，南隆的友人借用他的電腦時，意外發現多達50吉位元組(Gigabyte)的兒童性虐影像。南隆在2010年認罪，獲判緩刑。

當局2012年3月對南隆發出逮捕令，再度提出八項持有兒童色情影像控罪。南隆涉嫌在2012年自導自演血腥綁架案，以逃避第二宗刑事起訴。