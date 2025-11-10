我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

化名讀紐約州大 奧克拉荷馬性罪犯潛逃13年被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
被奧克拉荷馬州列為十大通緝犯之一的性罪犯南隆(中)潛逃13年，還化名進入紐約州立大學就讀，10月30日在紐約落網。(奧克拉荷馬州摩爾市警察局)
被奧克拉荷馬州列為十大通緝犯之一的性罪犯南隆(中)潛逃13年，還化名進入紐約州立大學就讀，10月30日在紐約落網。(奧克拉荷馬州摩爾市警察局)

奧克拉荷馬州列為十大通緝犯之一的性罪犯南隆(Anthony Lennon)潛逃13年後，10月30日在紐約被捕。潛逃期間化名就讀坎頓紐約州立大學(SUNY Canton)，而且還是高材生，有機會轉校到麻省理工學院(MIT)。在他真正身分被揭破後，曾經教過他的教授大為震驚，表示難以相信。

南隆落網後，全國廣播公司新聞網(NBC News)訪問了SUNY Canton工程技術學院副教授艾頓(Rashid Aidun)。

這位教授說，南隆是個被視為前途無量的工程系學生，最後一次見到他是在一個星期前的課堂上。

艾頓說，化名為「賈斯汀‧菲利普斯」(Justin Phillips) 的南隆，當時一切如常，因此其真正身分被揭發後，「這簡直難以相信，每個人都感到震驚。」

他形容南隆是個「非常優秀的學生」，所有科目都獲得A；南隆落網時正校內攻讀一個為期四個學期的轉學課程，已經讀到第三個學期，目的是想轉到克拉克森大學(Clarkson University)或麻省理工學院。

艾頓說南隆的行為表現沒有任何可疑之處，並認為他是一位「積極好學、樂於助人的學生」。而他自己是從轉學計畫其他學生那裡得知南隆被捕消息。

他直言在最初的幾分鐘不知該如何反應，因為一切都來得太突然、太令人震驚了。

艾頓表示對南隆的學術背景也一無所知，直到他被捕後才知道他在2012年畏罪潛逃時，已在奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)取得電腦科學碩士學位，且正在攻讀博士。

奧克拉荷馬大學證實一名叫安東尼·南隆的男子，最後一次在該校註冊是在2008年秋季。除此之外，校方沒有提供更多細節。

現年44歲的南隆2008年首次被定罪，當時因持有兒童色情影像遭控五項罪名。根據法庭紀錄，南隆的友人借用他的電腦時，意外發現多達50吉位元組(Gigabyte)的兒童性虐影像。南隆在2010年認罪，獲判緩刑。

當局2012年3月對南隆發出逮捕令，再度提出八項持有兒童色情影像控罪。南隆涉嫌在2012年自導自演血腥綁架案，以逃避第二宗刑事起訴。

麻省理工學院 奧克拉荷馬州 紐約州

上一則

糧食券停發 大學生也斷炊 全美110萬大學生仰賴聯邦食物補助

延伸閱讀

霍楚公布紐約州關稅衝擊報告 批川普

霍楚公布紐約州關稅衝擊報告 批川普
NBA／唐西奇準大三元、溫班亞瑪犯滿 湖人險勝馬刺收第7勝

NBA／唐西奇準大三元、溫班亞瑪犯滿 湖人險勝馬刺收第7勝
NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家
NBA／開季4戰轟165分後 唐西奇攜手里夫斯缺席拓荒者之戰

NBA／開季4戰轟165分後 唐西奇攜手里夫斯缺席拓荒者之戰

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活