「殺戮星球」周末票房4000萬稱霸 超出市場預期

編譯俞仲慈／綜合報導
科幻動作片「終極戰士：殺戮星球」首周票房超過4000萬元，稱霸北美院線，超出市場預期，為低迷的秋季票房注入一股動力。(美聯社)
科幻動作片「終極戰士：殺戮星球」首周票房超過4000萬元，稱霸北美院線，超出市場預期，為低迷的秋季票房注入一股動力。(美聯社)

根據9日公布的預估票房，科幻動作片「終極戰士：殺戮星球」(Predator: Badlands)首周票房超過4000萬元，稱霸北美院線，超出市場預期，為低迷的秋季票房注入一股動力。

美聯社報導，由迪士尼旗下20世紀影業(20th Century Studios)出品的「殺戮星球」是同系列電影自1987年首集上映以來賣座最高的作品，超越2004年「異形戰場」(Alien vs. Predator)的3830萬元首映紀錄，同時海外市場也傳捷報，首周全球票房累計8000萬元，不過該片成本高達1億500萬元，也是該系列製作成本最高的電影。

由丹崔克坦伯格(Dan Trachtenberg)自編自導的「殺戮星球」，劇情設定在偏遠星球，迪米特里烏斯舒斯特-科羅馬坦吉(Dimitrius Schuster-Koloamatangi)飾演被族群放逐的終極戰士，與艾兒芬妮(Elle Fanning)飾演的研究員聯手展開冒險之旅，在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得85%好評。

而且除了「殺戮星球」外，其他電影成績欠佳，包括雷米馬雷克(Rami Malek)與羅素克洛(Russell Crowe)主演的歷史劇情片「紐倫堡」(Nuremberg)，首周票房收410萬元，成績差強人意；劇情片「去死吧，親愛的」(Die My Love)，盡管擁有羅伯派汀森(Robert Pattinson)與珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)兩位大卡司助陣，但首映成績慘澹，僅有280萬元；表現最佳的當屬亞馬遜MGM推出的「莎拉的石油」(Sarah's Oil，暫譯)，在北美2410家戲院上映，開出450萬元票房，並獲得觀眾影評CinemaScore罕見的「A+」高評價。

由於今年暑期檔院線表現不佳，秋季票房更顯冷清，全美最大連鎖戲院AMC日前公布季度虧損高達2億9820萬元，上個月甚至創下近30年來同月最低總票房。

